بدائل البلاستيك

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مع تزايد حجم جبال البلاستيك، تفكر الشركات في بدائل مستدامة، عن طريق صنع أكياس بلاستيكية من الطحالب أو عبوات تغليف مصنوعة من الفطر. فهل يمكن أن تساعدنا الطبيعة في إشباع إدماننا على البلاستيك بطريقة رفيقة للبيئة؟
لم يعد خافياً على أحد مساوئ مادة البلاستيك على البيئة. والمعضلة أن السيطرة على هذه المادة باتت من ضروب المستحيل، بينما تواصل الجزيئات تمددها عبر كوكب الأرض وصولاً إلى القارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا).
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