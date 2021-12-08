 بدائل البلاستيك | صنع في ألمانيا | DW | 15.12.2021

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صنع في ألمانيا

بدائل البلاستيك

مع تزايد حجم جبال البلاستيك، تفكر الشركات في بدائل مستدامة، عن طريق صنع أكياس بلاستيكية من الطحالب أو عبوات تغليف مصنوعة من الفطر. فهل يمكن أن تساعدنا الطبيعة في إشباع إدماننا على البلاستيك بطريقة رفيقة للبيئة؟

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