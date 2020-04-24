 بدأت في إنستغرام.. حملة تشهير بالمثليين في المغرب تهدد حياتهم | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 24.04.2020

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ثقافة ومجتمع

بدأت في إنستغرام.. حملة تشهير بالمثليين في المغرب تهدد حياتهم

يعيش المجتمع المثلي في المغرب حالة من الخوف بعد انتشار فيديو يحث على فضح هوياتهم للأهل والأصدقاء. فما الأسباب التي أدت لظهور هذا الفيديو؟ وما وضع المثليين بعد انتشاره؟

المثلية الجنسية مجرمة في المغرب حسب القانون 489

احتجاج في المغرب على القانون المجرّم للحريات الجنسية (أرشيف)

عبّر الكثير من المثليين في المغرب عن خوفهم على حياتهم بعد أن قامت إحدى الشخصيات "المؤثرة" على موقع إنستغرام بالتسبب في موجة كراهية موجهة ضدهم. جاءت الدعوة من صوفيا طالوني، شخصية عابرة جنسياً يصل عدد متابعيها على إنستغرام إلى 600 ألف متابع.

وبحسب ما نقلت المنظمتان الحقوقيتان "نسويات" و"كيفكيف"، قام (ت) طالوني بنشر مقطع فيديو في 13 إبريل/نيسان حث (ت) فيه النساء على إنشاء حسابات وهمية على تطبيقات المواعدة التي يستخدمها المثليون مثل Grindr و Planet Romeo ليتمكن من كشف المثليين في محيط عائلاتهن وأصدقائهن.

تسببت هذه الدعوة في حصول الكثيرين على معلومات وصور شخصية لمستخدمي هذه التطبيقات، وأدت إلى "موجة من الكراهية ضد المثليين في المغرب"، بحسب ما صرّح مثلي مغربي رفض ذكر اسمه لـDW. وأضاف الشخص، الذي كان أحد الذين انتشرت صورهم على مواقع التواصل الإجتماعي: "أعيش في خوف مستمر، وقد أخسر كل شيء إذا علمت عائلتي بالأمر. بل قد أخسر حياتي في جريمة دفاع عن شرف العائلة".

تعد المثلية "وصمة عار" في المجتمع المغربي، كما تعد جريمة أيضاً وفقاً للبند 489 من القانون الجنائي المغربي وتصل عقوبتها لثلاثة أعوام في السجن. 

حملة كراهية

ليس من الواضح السبب الذي دفع طالوني (تعيش خارج المغرب) للدعوة بفضح الأشخاص المثليين في المغرب، لكن يخمن البعض أن الدافع هو الانتقام. فقد قام (ت) بنشر فيديو آخر للحديث عن "رفع القناع عن الرجال المغربيين المنافقين" الذين يتركون تعليقات كراهية على منشورات هذه الشخصية لكنهم في الحقيقة "مثليين مكبوتين"، بحسب ما قالت جماعة الدفاع عن حقوق المثليين الإيطالية "Il Grande Colibrì". وقام موقع إنستغرام بحذف حساب طالوني بعد عدة أيام من نشر الفيديو.

وعلى الرغم من أن منشور طالوني لم يحث المتابعين على إيذاء المثليين بشكل مباشر، إلا أن إجراءات العزل الإجتماعي الحالية في المغرب بسبب كورونا وجلوس الناس في بيوتهم قد يكون أسهم في تحول فيديو قصير إلى حملة تهديد وإبتزاز على منصات التواصل الإجتماعي. وحسب المتحدث/ـة باسم منظمة "نسويات" لـDW:" المغرب في حالة إغلاق تام، والجميع في بيوتهم، ما يسمح لمشاهير مواقع التواصل بالوصول إلى جمهور أكبر".

إجراءات صارمة للحجر الصحي في المغرب

إجراءات صارمة للحجر الصحي في المغرب، فهل ساهم الإغلاق التام في المغرب بسبب كورونا في تعقيد حياة المثليين؟

لا مكان آمن بسبب كورونا

مختارات

تتواجد تيسا غانزرر منذ ست سنوات كعضو في برلمان ولاية بافاريا. كان اسمها الأصلي "ماركوس"، ومنذ بداية العام الحالي أصبح اسمها "تيسا". وتكافح غانزرر، باعتبارها أول برلمانية متحولة جنسيا، من أجل حقوق المتحولين جنسيا. (06.08.2019)

لطالما كان الاعتقاد السائد أن العوامل الوراثية تلعب دوراً كبيراً في تحديد المثلية الجنسية. لكن دراسة أجريت على نحو نصف مليون شخص وحللت الحمض النووي لهم خلصت إلى أن الجينات لا تلعب ذلك الدور العام في تحديد السلوك الجنسي. (30.08.2019)

في أعقاب قضية حبس الصحفية هاجر الريسوني التي أدينت بالسجن بتهمة "علاقة جنسية خارج الزواج" و"الإجهاض"، تحرك المجتمع المدني المغربي مطالباً البرلمان بإلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية. (06.12.2019)

جدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر موقف حزبه الرافض تصنيف دول المغرب العربي آمنة. لتضاف هذه النقطة إلى قائمة النقاط الخلافية بين الخضر والتحالف المسيحي بشأن الهجرة على طاولة المشاورات الحكومية القادمة. (12.10.2017)

تسبب الفيديو في إختراق لخصوصية الكثير من المثليين، وأضاف العزل الإجتماعي بسبب كورونا إحساساً بعدم وجود مكان آمن يلجئون إليه. وتقول شيرين الفقي، وهي باحثة في قضايا الجنس والذكورة في العالم العربي:" لا يوجد مكان ليختبئون فيه، فهم محبوسون مع عائلاتهم. فأين سيذهبون؟" وتضيف:" في الوضع الحالي نعلم أن نسبة العنف المنزلي ترتفع حول العالم، لكن ليس النساء فقط اللاتي يتعرضن للعنف."

وتقول الفقي إن نتائج إستطلاعات للرأي أجرتها في المغرب بمشاركة منظمة "Promundo"، وهي منظمة تدعو للمساواة بين الجنسين، أظهرت أن الكثيرين يتغاضون عن المثلية بشرط أن يلتزم المجتمع المثلي بالصمت عن أنشطته. وتضيف الفقي أن معظم المطالبين بوقف تجريم المثليةليس هدفهم حرية إعلان التوجه المثلي، بل فقط الحق على خصوصية البيانات الشخصية، والتي تم إنتهاكها بسبب فيديو طالوني.

أثر قاتل

تقول منظمات حقوقية إن من الصعب التكهن بعدد الأشخاص الذين تم إستهدافهم، لكن منظمة "نسويات" أعلنت حصولها على تأكيدات من قبل أكثر من مئة مثلي أنه تم الكشف عن هوياتهم. وكان الصحفي هشام طاهر، والذي وثق بعض التهديدات بالقتل التي تعرض لها المثليين، نشر على تويتر أن أحد الأشخاص انتحر في مدينة الرباط المغربية خوفاً من التشهير به. وأضاف طاهر في منشوره أن" والدة الضحية لا تفهم سبب انتحار إبنها". كما قالت منظمة "نسويات" إنهم سمعوا عن حالتي إنتحار ولكن قد يكون هناك المزيد. (تويت هشام طاهر بالفرنسية:)

إجراءات الأمان جاءت متأخرة

أصدر تطبيق المواعدة Grindr تحذيراً لمشتركيه بعدم نشر صورهم الشخصية على التطبيق، كما قام تطبيق المواعدة Planet Romeo بحذف جميع الحسابات التي تم إنشائها بعد تاريخ نشر فيديو صوفيا طالوني. وقال ينس شميدت، وهو مؤسس تطبيق Planet Romeo، إنه مصدوم من حملة التشهير في المغرب، وقام باتخاذ إجراءات فورية. وأضاف شميدت: "نحن نعلم أن الكثيرين يتعرضون لتهديدات مماثلة في العديد من الدول. هذه القضية {في المغرب} أكدت أن المثليين ليسوا هم السيئون، بل الظروف التي يضطرون للعيش فيها هي السيئة."

وفي نفس السياق أعلنت شركة فايسبوك، وهي أيضاً المالكة لإنستغرام، أن صوفيا طالوني قام/ت بمحاولات عديدة لإنشاء حسابات جديدة، إلا أن الموقع قام بحذفها. وأضافت الشركة في بيان أرسله المتحدث بإسمها إلى DW:" نحن لا نسمح للناس بفضح أعضاء "مجتمع الميم" لأن ذلك يعرضهم للخطر. لقد أوقفنا حسابات هذه الشخصية {طالوني} على فايسبوك وإنستغرام ونتخذ إجراءات استباقية لمنع محتويات مماثلة على صفحاتنا."
إلا أن الإجراءات التي إتخذتها تطبيقات المواعدة ومواقع التواصل الإجتماعي جاءت متأخرة قليلاً للبعض، فيقول قارئ DW الذي رفض ذكر إسمه:" الأمر لا يتوقف، بل يزداد سوءاً بمرور الوقت. أنا أعيش في حالة خوف مستمر على حياتي."

تنويه: إذا كنت أنت أو أحد تعرفه مسه هذا التقرير نفسياً أو كنت ممن تم إستهدافهم، فإن المنظمة الحقوقية "نسويات" تقدم إستشارات إلكترونية مجانية باللغة العربية والفرنسية والدارجة. تستطيع التواصل معهم عن طريق البريد الإلكتروني: contact@nassawiyat.org.

توم ألينسون/ س.ح/ع.ج.م

  • Giraffes (imago/Nature Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    يزداد النشاط الجنسي المثلي بين ذكور الزرافات مقارنة مع النشاط بين الإناث والذكور، إذ بيّنت الدراسات أن من خلال متابعة أكثر من 90 في المائة من السلوك الجنسي لدى الزرافات، أن لديها ميلاً إلى الجنس نفسه. وتعرف الذكور كيفية ملاطفة الطرف الآخر الذي يبدأ عادة بعناق الرقاب الذي يمكن أن يدوم لأكثر من ساعة.

  • Bottlenose dolphins (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تظهر إناث وذكور الدلافين ميولاً مثلية إلى الجنس نفسه، ويترافق ذلك مع استخدام خطومها القارورية الشكل. وعادة ما تكون الميول الجنسية لدى ذكور الدلافين موجهة إلى الجنسين، غير أنها تمر بفترات تصبح فيها حصرية للجنس ذاته.

  • Lions (ARTIS/R. van Weeren)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    الميول المثلية شائعة بين الأسود أيضاً، إذ يقوم ذكران أو أربعة ذكور بتشكيل تحالف يجمع بينهم، ويتم تعزيز هذا التحالف بإقامة علاقات مثلية فيما بينهم. لكن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن طبيعة هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى العلاقة القوية بين ذكرين بعيداً عن المثلية.

  • Bisons (imago/Nature Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    النشاط الجنسي المثلي بين ذكور ثيران البيسون هو أكثر شيوعاً من العلاقة بين ذكور وإناث ثيران البيسون، لأن إناث البيسون تتزاوج مرة واحدة في السنة، وإذا لم تُشْبِع ذكور البيسون رغبتها خلال موسم التزاوج، فإنها تلجأ إلى إقامة علاقة مثلية مع ذكور آخرين.

  • Macaques (picture alliance/robertharding)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تنخرط ذكور وإناث قرود المكاك في علاقات مثلية مع بعضها البعض، ولكن بينما تستمرالعلاقة المثلية بين القرود يوماً واحداً فقط، نلاحظ أن العلاقة المثلية بين إناث قرود المكاك تشكل رابطاً قوياً يجمع الإناث ويساعدها على البقاء معاً والدفاع عن بعضها البعض ضد الأعداء.

  • Layson albatrosses (imago/Mint Images)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تُعرف أعشاش طيور القطرس في جزيرة هاواي بأنها تضم تجمعاً كبيراً من الطيور مثلية الجنس، إذ ما يقارب 30 في المائة من كل الأعشاش في جزيرة هاواي تشغلة أنثيان من طائر القطرس تبقيان معاً طوال حياتهما، وتتحملان معاً عبء رعاية الفراخ التي نتجت من علاقة بطيورٍ ذكور هي بالأصل على علاقات بإناث طيور أخرى.

  • Female bonobos having sex (picture-alliance/F. Lanting)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تعتبر حياة قرود البابون الأشبه بحياة الإنسان، ويُعرف عن هذه القرود سعيها للمتعة الجنسية، إذ تقيم ذكور وإناث قرود البابون علاقة مثلية مع نفس الجنس، وأكثر من ثلثي العلاقات المثلية تمارسها إناث قرود البابون، كما تنشط العلاقة المثلية بين هذين الذكرين من قرود البابون.

  • Swans (picture-alliance/blickwinkel/P. Frischknecht)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    مثل العديد من الطيور، يكتفي طائر البجع بزوجة واحدة ويظل الزوجان معاً طوال حياتهما، غير أن ذكرالبجع يقوم باختيار شريك من نفس جنسه، ويعتبر نحو 20 في المائة من أزواج طيور البجع من المثليين جنسياً، وهم ينشئون عائلات مع بعضهم البعض، وأحياناً تقوم الأنثى بإقامة علاقة مع أنثى أخرى وتنتهي العلاقة بوضع تلك الأنثى الأخرى لبيضها فتطردها من العش وتحتض بيضها في عملية تُعرف بتبني البيض.

  • Homosexualität im Tierreich | Walrosse (imago/Nature in Stock)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    يصل ذكر حيوان الفظ المائي إلى سن البلوغ في الرابعة من عمره، ولحين وصوله إلى سن البلوغ يعيش حصراً حياة المثليين، غير أنه فور وصول معظم الذكور إلى سن البلوغ يبدأ بإقامة علاقة مع الإناث خلال موسم التكاثر، بينما يتابع الذكور إقامة علاقة مثلية مع بقية الذكور طوال بقية العام.

  • Domestic sheep (Getty Images/M. cardy)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    .تشير الدراسات إلى أن ما يُقارب 8 في المائة من ذكور الأغنام تفضل إقامة علاقة مثلية مع ذكورأغنام أخرى حتى ولو كانت إناث الأغنام في فترة الخصوبة. وبينت الدراسة أن بُنية الأدمغة لدى الأغنام المثلية الجنس تختلف عن بُنية أدمغة نظرائها التي تفضل الجنس الآخر. كما أن تفرز كميات أقل من الهرمونات الجنسية. غ.د/ ي.أ


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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