بدء مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن بمشاركة 27 دولة

أعلن الجيش الأردني الأحد في بيان أن الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 04 إلى 15 أيلول/سبتمبر الجاري، موضحاً أنها تهدف إلى "العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين اجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للإستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية". وأضاف البيان أن "هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب (...) ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل إستخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع".

وتابع أنه "سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية والتي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعضلات التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها". وتقام التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية ومراكز القيادة والسيطرة ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة مختلف أنواع الاسلحة البرية والجوية والبحرية.

وتشارك في هذه المناورات أيضا، حسب البيان، ألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة الى الأردن.

وأجريت آخر مناورات للفترة من 25 آب/اغسطس لغاية الخامس من ايلول/سبتمبر من عام 2019 قبيل إنتشار جائحة كورونا بمشاركة 28 دولة. كما أجريت مناورات في 2018 بمشاركة أردنية أميركية فقط خلال الفترة من 15 نيسان/ابريل لغاية 26 منه وشارك فيها 3500 جندي أميركي.

والاردن حليف اساسي في المنطقة لواشنطن التي قادت في 2014 تحالفا دوليا ضد "تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق"(داعش).

و.ب/م.س (أ ف ب، رويترز)