 بدء منافسات الأولمبياد الخاصة في برلين | DW الأخبار | DW | 18.06.2023

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DW الأخبار

بدء منافسات الأولمبياد الخاصة في برلين

بدأت مسابقات بطولة العالم للأولمبياد الخاصة وذلك بعد حفل الافتتاح الذي أقيم أمس بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 176 دولة تتنافس في 26 نوع رياض.

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Athletes cheer during Artistic Gymnastics competition during Special Olympics World Games in Abu Dhabi National Exhibition Centre, United Arab Emirates on March 15, 2019. Special Olympics is a worldwide organization which organize sports competitions for people with learning difficulties. Summer World Games take place every 4 years. 7500 athletes from nearly 200 countries compete in 24 Olympic Sport disciplines in Abu Dhabi Games in 2019. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

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