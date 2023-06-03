بدء منافسات الأولمبياد الخاصة في برلين

مدرب المنتخب الألماني: "افتقدنا للقليل من الحظ " أمام بولندا

بعد هزيمة ألمانيا أمام بولندا أوضح مدرب المنتخب أسباب الهزيمة وغياب الانتصارات، لكنه أكد عدم وجود ما يدعو للقلق، فيما قال ليفاندوفسكي إن المانشافت لا يزال أمامه فرصة للنضج. وفولكروغ يطالب منتخب بلاده بالحفاظ على الهدوء.