بدء منافسات الأولمبياد الخاصة في برلين

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بدأت مسابقات بطولة العالم للأولمبياد الخاصة وذلك بعد حفل الافتتاح الذي أقيم أمس بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 176 دولة تتنافس في 26 نوع رياض.
افتتح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير منافسات الأولمبياد الخاص في برلين، وهي أكبر منافسة رياضية من نوعها، فيما قال نجم كرة السلة الألماني ديرك نوفيتسكي إنه يأمل أن يساعد دوره، في التعريف برياضة ذوي الإعاقة الذهنية.
أولمبياد خاص جدا في برلين بحضور سبعة آلاف رياضي من 170 دولة. إنه الأولمبياد الخاص بالرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية، والذي تعول عليه ألمانيا لتغيير الأفكار الشعبية عن هؤلاء الرياضيين.
يرى الاتحاد المسيحي الديمقراطي حاجة لترسيخ حب الوطن بشكل متزايد في قلوب الألمان من أجل القضاء على الاستقطاب السياسي ومواجهة اليمين المتطرف وتعزيز الاندماج مع سكان شرق البلاد. خطوة صعبة بسبب تاريخ ألمانيا.
بعد هزيمة ألمانيا أمام بولندا أوضح مدرب المنتخب أسباب الهزيمة وغياب الانتصارات، لكنه أكد عدم وجود ما يدعو للقلق، فيما قال ليفاندوفسكي إن المانشافت لا يزال أمامه فرصة للنضج. وفولكروغ يطالب منتخب بلاده بالحفاظ على الهدوء.
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