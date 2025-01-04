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بدء مراسم وداع جيمي كارتر في جنازة تستمر ستة أيام

٤ يناير ٢٠٢٥

بدأت الولايات المتحدة مراسم توديع رئيسها الأسبق جيمي كارتر في جنازة رسمية تستمر ستة أيام. ورحل كارتر أواخر الشهر الماضي عن عمر ناهز المئة عام. ما أهم محطات الجنازة؟ وأين سيوارى الثرى؟

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الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (صورة تعود لعام 2007)
توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز المئة عامصورة من: Abaca Olivier Douliery/dpa/picture alliance

بدأت مراسم توديع الرئيس الأسبق جيمي كارتر في جنازة رسمية وطنية تستمر ستة أيام، انطلقت من مسقط رأسه بلاينز بولاية جورجيا السبت (الرابع من  يناير/كانون الثاني 2025) وتختتم بمواراته الثرى الخميس (التاسع من يناير/كانون الثاني 2025).

توفي كارتر في 29 ديسمبر/كانون الأول 2024 عن عمر ناهز المئة عام. وأشاد العديد من قادة الدول بكارتر الذي أمضى ولاية واحدة في البيت الأبيض (1977-1981)، لكنه ترك إرثا كبيرا من الإنجازات في مجالات شتى من الدبلوماسية إلى الأعمال الخيرية مرورا بحقوق الإنسان والديمقراطية، ومُنح جائزة نوبل للسلام عام 2022.

بدأت مراسم وداع كارتر رسميا مع قيام عناصر من جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرؤساء الأمريكيين، بحمل نعشه ووضعه في سيارة ستجول في مدينة بلاينز بولاية جورجيا. وسوف يتوقف موكب التشييع عند المزرعة التي كان يمتلكها والدا كارتر أثناء طفولته، على أن يقرع جرسها 39 مرة تكريما للرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة (1977-1981). سينقل النعش لاحقا إلى مدينة أتلانتا حيث سيتوقف عند مبنى الكابيتول في ولاية جورجيا، حيث خدم كارتر كسيناتور عن الولاية قبل أن يصبح حاكما لها.

ينقل بعدها الجثمان إلى مركز كارتر الرئاسي حيث يلقي الأمريكيون نظرة الوداع عليه، ثم ينقل النعش من قاعدة في جورجيا إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، بطائرة عسكرية ستحمل رمز "المهمة الجوية الخاصة 39". وفي العاصمة، ستكون لموكب الجنازة محطة عند النصب التذكاري للبحرية الأمريكية التي خدم كارتر في صفوفها، لا سيما على متن الغواصات، عقب تخرّجه من الأكاديمية البحرية في العام 1946.

مبنى الكابيتول، 3 يناير/كانون الثاني 2025
سوف ينتقل نعش كارتر إلى مبنى الكابيتول في تقليد بدأ عام 1865 عقب اغتيال أبراهام لينكولنصورة من: Allison Bailey/NurPhoto/picture alliance

تقليد عام 1865

بعد ذلك، من المقرر أن ينقل نعش كارتر الذي سيلفّ بالعلم الأمريكي، من سيارة نقل الموتى إلى عربة تجرها أحصنة، وصولا إلى مبنى الكابيتول حيث سيحمله عسكريون محاطون بعناصر من حرس الشرف. وسيكون كارتر الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الذي يسجى جثمانه في القاعة المستديرة أسفل قبة مبنى الكابيتول، في تقليد بدأ مع أبراهام لينكولن عقب اغتياله في العام 1865.

ستقام الخميس المقبل مراسم التشييع الوطنية في الكاتدرائية الوطنية التابعة للكنيسة الأسقفية الأمريكية، حيث أقيمت جنازات دولة لوداع الرؤساء السابقين دوايت آيزنهاور ورونالد ريغان وجيرالد فورد وجورج بوش الأب.

من المتوقع أن يحضر المراسم الرؤساء الأربعة الأحياء، وهم بيل كلينتون و باراك أوباما والرئيس الحالي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

بعد مراسم الجنازة الوطنية في الكاتدرائية بواشنطن، سيعود نعش كارتر على متن طائرة عسكرية إلى جورجيا، حيث تقام له مراسم جنازة خاصة في الكنيسة المعمدانية في مسقط رأسه بلاينز.

بعد المراسم الكنسية، سينقل كارتر في موكب يجول في المدينة، ويوارى الثرى في منزله بجوار زوجته روزالين التي رحلت في 2023 عن عمر 77 عاما.

ستحلّق طائرات نفاثة تابعة للبحرية الأمريكية في أجواء بلاينز يومها، في تحية الوداع الأخيرة لكارتر.

م.ف/خ.س (أ ف ب، أ ب)

  

 

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