بدء مراسم تشييع الرئيس الايراني ومرافقيه في تبريز

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية.

توافد إيرانيون الثلاثاء (21 أيار/مايو 2024) إلى ساحة شهداء تبريز لتوديع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، بالإضافة إلى محافظ آذربيجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، آية الله آل هاشم، وغيرهم من المسؤولين.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن "مراسم وداع الشهيد آية الله إبراهيم رئيسي وشهداء الخدمة السبعة، ستقام حتى مصلى مدينة تبريز ومن هناك سيتم نقلهم إلى مشهد".

وتميزات مراسم التشييع بحضور عدد كبير من المواطنين والشخصيات المدنية والعسكرية. وتحدث محمد جواد علي أكبري رئيس مجلس أئمة الجمعة في البلاد، وأحمد وحيدي وزير الداخلية.

وذكرت "تسنيم" أن مراسم التشييع بدأت في الساعة 0930 صباحاً، لكن حضور الناس كان كبيراً لدرجة أنه لم يعد هناك مكان والحشد كبير للغاية.

وبعد مراسم التشييع سيتم دفن جثمان إمام جمعة تبريز المحبوب في تبريز بعد غد الخميس.

وستقام مراسم تشييع جثامين رئيس الجمهورية ومرافقيه اليوم الثلاثاء، في تبريز وبعد ظهره في مدينة قم، كما ستقام مساء الثلاثاء مراسم التوديع في مصلى العاصمة طهران، وستنطلق صباح يوم غد الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي (الحرية) بالعاصمة طهران، حيث ستقام عصر الأربعاء مراسم بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران، بحسب وكالة "تسنيم".

كما ستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية وفي مساء هذا اليوم ستقام مراسم دفن جثمان آية الله رئيسي في حرم الإمام الرضا.

ولقي الرئيس الإيراني حتفه، برفقة وزير الخارجية أمس الاول الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب البلاد في أعقاب لقاء بين رئيسي ورئيس أذربيجان المجاورة إلهام علييف.

خ.س/ح.ز (د ب أ)