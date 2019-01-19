 بدء محاكمة ناشطة سويدية بتهمة انتهاك المرور الجوي | أخبار | DW | 04.02.2019

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أخبار

بدء محاكمة ناشطة سويدية بتهمة انتهاك المرور الجوي

قبل أشهر انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيلم يصور قيام ناشطة سويدية شابة بالاعتراض على ترحيل طالب لجوء أفغاني. اليوم بدأت محاكمة الناشطة الشابة التي أصبحت "مالئة الدنيا وشاغلة الناس" بسبب تصديها لعملية الترحيل.

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سويدية تمنع ترحيل أفغاني بإيقاف طائرة بجرأة ضد القانون

بدأت اليوم الاثنين (الرابع من شباط/ فبراير 2019) محاكمة الناشطة السويدية إلين إيرسون بتهمة انتهاك قواعد المرور الجوي، لاحتجاجها على ترحيل طالبي لجوء أفغاني يبلغ من العمر 50 عاماً إلى بلاده. إيرسون قامت بتصوير عملية الترحيل من داخل الطائرة ومنعتها.

مختارات

كشفت صحيفة أن السلطات الاتحادية تدرس قانون لسحب ترخيص منع الترحيل من طالبي اللجوء الملزمين بالرحيل إذا أعاقوا عمليات ترحيلهم. ووفقاً لمشروع القانون فإن من يتلقى قرار "مغادرة البلاد الملزم" لا يحق له حضور دورات الاندماج. (01.02.2019)

في رد على سؤال برلماني أكدت وزارة الداخلية الألمانية وجود مئات الحالات التي لجأت فيها الشرطة الاتحادية لتقييد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم أثناء عملية الترحيل، مؤكدة أن ذلك يتم بناء على معلومات مسبقة عن الأشخاص. (31.01.2019)

في وقت يزداد فيه معدل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في النمسا، تطالب مبادرة "التدريب المهني بدل الترحيل" الحكومة بإيقاف ترحيلهم عندما يقومون بتدريب مهني، وذلك للاستفادة منهم في سد النقص في الأيدي العاملة الخبيرة. (28.01.2019)

وبثت إلين إيرسون على الهواء مباشرة على موقع فيسبوك يوم 23 تموز/يوليو احتجاجها من داخل الطائرة في مطار غوتنبرج لاندفيتر. وانتشر مقطع الفيديو الذي تظهر فيه وهي ترفض الجلوس، وقالت في مقطع الفيديو إن بعض المسافرين وقفوا أيضا تأييدا لها. 

وتم حسم الموقف بين إيرسون ومضيفة بالخطوط الجوية التركية وبعض المسافرين الآخرين عندما هبط الرجل وإيرسون من الطائرة. وأكدت الناشطة السويدية أنها كانت تتصرف من منطلق أخلاقي معتبرة أن أفغانستان ليس آمنة للمواطنين العائدين.

وطعن محاميها توماس فريد على  الاتهامات الموجهة إليها. وتقدم بإفادة من خبير قانوني يدرس في كلية الحقوق بجامعة ستوكهولم يدعى دينيس مارتنسون شكك فيها في ما إذا كان قانون الطيران ينطبق على الاتهامات الموجهة إليها، مشيرا إلى أن طاقم الطائرة هو الذي طلب من إيرسون أن تجلس وليس قائد الطائرة. 

وتواجه إيرسون غرامة أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال إدانتها. وتم ترحيل الرجل الأفغاني (52 عاما) في وقت لاحق إلى أفغانستان.

أ.ح/ع.ش (د ب أ)

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حوار حصري مع الناشطة السويدية إلين

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سويدية تمنع ترحيل أفغاني بإيقاف طائرة بجرأة ضد القانون  

حوار حصري مع الناشطة السويدية إلين  

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