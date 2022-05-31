 بدء محاكمة غرينر في روسيا | DW الأخبار | DW | 02.07.2022

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بدء محاكمة غرينر في روسيا

بدء محاكمة لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر في روسيا بتهمة حيازة مخدرات.

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