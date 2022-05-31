بدء محاكمة غرينر في روسيا

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بدء محاكمة لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر في روسيا بتهمة حيازة مخدرات.
يقول الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا إن حكومتهم خدعتهم. كيف يعاملون كأسرى حرب؟ وكيف ينظرون إلى تلك الحرب؟ DW تمكنت من الوصول الحصري إلى الأسرى في أحد السجون والتحدث إلى عدد منهم.
يرى خبراء أن ألمانيا تواجه خطر انكماش اقتصادها لتصبح "رجل أوروبا المريض" بعد أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، خصوصاً بسبب أزمة سلاسل التوريد وتداعيات قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا. فما مدى واقعية هذه المخاوف؟
بينما تبدأ أوكرانيا محاكمة أول جندي روسي متهم بارتكاب جرائم حرب، أعلنت موسكو أن عدد المقاتلين المستسلمين في آزوفستال بلغ 959 مقاتلاً هذا الأسبوع. هذا وأُعلن عن إنشاء مرصد أمريكي لجرائم الحرب الروسية.
أعلن والد المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم بالإعدام من قبل محكمة في "جمهورية دونيتسك الشعبية" الانفصالية بتهمة الارتزاق، أن ابنه يحمل الجنسية الأوكرانية ويجب أن يعامل كأسير حرب.
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