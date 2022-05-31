بدء محاكمة غرينر في روسيا

أسرى حرب روس في أوكرانيا: " تعرّضنا للخداع "

يقول الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا إن حكومتهم خدعتهم. كيف يعاملون كأسرى حرب؟ وكيف ينظرون إلى تلك الحرب؟ DW تمكنت من الوصول الحصري إلى الأسرى في أحد السجون والتحدث إلى عدد منهم.