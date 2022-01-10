بدء محاكمة طبيب سوري بتهم جرائم ضد الإنسانية في ألمانيا

صحف أوروبية: "إدانة جلادي نظام الأسد إشارة رادعة للصراعات المستقبلية"

سلطت صحف أوروبية وألمانية بارزة الضوء على حكم محكمة كوبلنتس الألمانية بسجن ضابط سابق في المخابرات السورية بعد إدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، في أول محاكمة من نوعها في العالم.