بدء محاكمة طبيب سوري بتهم جرائم ضد الإنسانية في ألمانيا

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بدء محاكمة طبيب سوري في ألمانيا متهم بارتكاب جرائم ض الإنسانية، بعد المحاكمة التاريخية للعقيد السوري المتقاعد أنور رسلان على الخلفية ذاتها.
قوبلت إدانة ضابط سوري سابق بجرائم بحق الإنسانية بترحيب الأوساط الحقوقية، فقد وصفه وزير العدل الألماني بـ"العمل الريادي" الذي ينبغي أن يحتذى به، فيما اعتبرته المفوضة الأممية "قفزة مهمة إلى الأمام لإرساء الحقيقة والعدالة".
سلطت صحف أوروبية وألمانية بارزة الضوء على حكم محكمة كوبلنتس الألمانية بسجن ضابط سابق في المخابرات السورية بعد إدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، في أول محاكمة من نوعها في العالم.
يحاكم علاء م. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيبه ضحايا، كان يفترض أنه مسؤول عن علاجهم، كجزء من منظومة التعذيب التابعة للنظام السوري. جرائم التعذيب عبر التاريخ الحديث، شهدت مشاركة أطباء فيها.
في ختام محاكمة وصفت بـ"التاريخية" وحظيت بمتابعة الكثير من السوريين المقيمين خارج البلاد، قضت محكمة ألمانية بمعاقبة ضابط سابق في المخابرات السورية بالسجن مدى الحياة. وزير العدل الألماني وصف الحكم بـ "العمل الريادي".
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