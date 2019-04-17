بدء محاكمة رفعت الأسد في باريس بتهمة "الإثراء غير المشروع"

بدأت اليوم الاثنين (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2019)، في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد في قضية "إثراء غير مشروع" للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.
وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد "سرايا الدفاع" وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماة بوسط سوريا عام 1982.
وهذا العام أمر القضاء الفرنسي بمحاكمته بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار) في فرنسا. غير أن مقعد المدعى عليه في المحكمة سيكون شاغرا، إذ قال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد (82 عاماً) لوكالة فرانس برس إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد سيغيب "لأسباب طبية".
والمحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر، تتعلق بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات يرفضها كلها.
وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ عام 1971 وحتى وفاته عام 2000. وعاش بين بريطانيا وفرنسا.
وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدا وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك. ففي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.
وتصل امبراطوريته العقارية حتى الى جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، كما يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في عام 2017.
ويؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهريا. لكن رغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من السعودية.
و.ب/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
ضفاف السين
ينصح باستكشاف باريس سيراً على الأقدام، عندها فقط يمكنك أن تقدر الطابع المميز، الذي تنفرد به هذه المدينة. كما أصبح بإمكان المشاة أن يسيروا بسلام على ضفاف نهر السين على مسافة 7 كيلومترات بين ساحة الباستيل، وبرج إيفل، حيث كانت السيارات تسير سابقاً. في تلك النزهة، يمكنك المرور إلى جانب كثير من المعالم المهمة في المدينة.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
باريس من فوق
يصل ارتفاع برج مونبارناس إلى 210 متراً. يعد أعلى ثاني ناطحة سحاب في باريس. يوفر البرج أجمل إطلالة بانورامية على المدينة ومعلمها الرئيسي، برج إيفل. كما يمكنك رؤية منطقة لا ديفونس، أكبر منطقة تجارية في أوروبا.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
برج إيفل
غير أن برج إيفل هو أعلى مبنى في المدينة، يبلغ ارتفاعه 324 متراً. تباع حوالي 7 ملايين تذكرة سنوياً لأكثر المعالم السياحية زيارة في العالم. يأخذك المصعد إلى القمة مقابل 17 يورو. لكن انتبه! هذا لا يعني أن صعود الدرج مجاناً. إذ لا شيء بالمجان سوى المنظر الرائع من الأعلى. تظهر في الصورة حدائق تروكاديرو.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
القلب المقدس
تقع كنيسة ساري كور أو القلب المقدس على قمة تلة مونمارتر، أعلى تلة في المدينة، على ارتفاع 130 مترا. تعتبر كنيسة الحج، التي بنيت على الطراز البيزنطي من أكثر الأماكن رومانسية في باريس. إذا كنت ترغب بتجنب الحشود، فمن الأفضل أن تزورها في وقت مبكر من الصباح أو في المساء. ستحظى من التراس الموجود أسفل البوابة الرئيسية بأفضل نقطة للاستمتاع بغروب الشمس فوق مدينة الحب.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
متحف اللوفر
يعتبر معظم زوار باريس زيارة متحف اللوفر من الأولويات. إذ أنه من أكبر المتاحف في العالم، حيث تجد اللوحات العالمية لأعظم الفنانين مثل (الموناليزا) لليوناردو دافينشي. في متحف اللوفر يجب أن تتحلى بالصبر، حيث لا يمكن لأي شخص رؤية 35 ألف معروض في يوم واحد. من الأفضل اختيار ما تريد رؤيته قبل أن زيارته، أو ببساطة قم بزيارة ثانية.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
مؤسسة لويس فويتون
من المؤكد أن المتاحف ليست نادرة في باريس، حيث أضيف متحف آخر إلى صفوفها في عام 2014. تقدم مؤسسة لويس فويتون في غابة بولونيا معارض مؤقتة للفن المعاصر. قام المهندس المعماري الشهير فرانك غيري بتصميم المبنى المذهل.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
لا كانوبيه
منذ أبريل 2016، غطى هذا الهيكل المنطقة، حيث كان سوق باريس المركزي المحبوب (Forum des Halles). يجمع الهيكل الهائل، الذي سمي (لاكانوبيه) أو المظلة، بين مركز النقل الحضري، ومركز التسوق، والمطاعم، ومجموعة متنوعة من أماكن الفنون تحت سقفه الساحر.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
غاليري لافاييت
عندما يتعلق الأمر بالأناقة والأسلوب الراقي، باريس تتفوق على الجميع. يتميزغاليري لافاييت للتسوق ببنائه، الذي يشبه دار الأوبرا، المتوج بقبة زجاجية بارتفاع 42 متراً.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
خذ استراحة
اجلس واسترخ قليلاً! من الأفضل القيام بذلك في إحدى الحدائق، مثل حديقة التويلري بالقرب من متحف اللوفر. الكراسي المعدنية الخضراء في المتنزهات أيقونات للتصميم الصناعي من عام 1923. وتسمى كراسي لوكسمبورغ تبعاً لحديقة لوكسمبورغ، حيث وضعت أول مرة. بالمناسبة، حتى عام 1974 كان على الناس أن يدفعوا مقابل الحصول على مقعد.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
توقف لتناول وجبة خفيفة
ليس عليك دفع الكثير من المال للحصول على طعام لذيذ في باريس، التي تعرف بأسعارها الباهظة. أنت في أيد أمينة في حي ماريه، الحي اليهودي الأكثر شهرة في المدينة، حيث تجد في شارع دي روزرس أفضل فلافل. كما من الممتع التنزه في هذه المنطقة الهادئة بمحلاتها، ومقاهيها. إذ نجا هذا الحي إلى حد كبير من التطور الحديث بفضل إصرار سكانه على إبقائه على هذا النحو. آنا تيرمشيه/ ريم ضوا.