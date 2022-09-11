 بدء محاكمة المتهمين في اعتداءات 2016 الإرهابية في بروكسل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.09.2022

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أخبار

بدء محاكمة المتهمين في اعتداءات 2016 الإرهابية في بروكسل

تنطلق الاثنين أطوار محاكمة يمثل فيها 10 متهمين يشتبه بتورطهم في تنفيذ هجمات إرهابية في بروكسل عام 2016، أوقعت 32 قتيلا ومئات المصابين. وتعد هذه المحاكمة التي طال انتظارها تحديّاً كبيراً للقضاء البلجيكي.

Belgien Gedenken an Terroranschläge 2016

باقات من الورود في محطة المترو التي شهدت عام 2016 واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها بروكسل منذ بداية الألفية

تبدأ الاثنين (12 سبتمبر/ ايلول 2022)، محاكمة 10 متهمين في بروكسل، لدورهم في الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البلجيكية عام 2016  وخلفت 32 قتيلا ومئات المصابين.

وتم تنفيذ التفجيرات الانتحارية في 22 آذار/مارس عام 2016 والتي استهدفت مطار المدينة ومحطة مترو، وحدثت في الوقت الذي كانت أوروبا فيه تعاني بالفعل بسبب هجمات سابقة.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" بأن ثمانية من المشتبه بهم متهمون بجرائم قتل إرهابية والشروع في جرائم قتل ارهابية والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، فيما يتهم التاسع فقط بالجريمة الاخيرة.

وسيحاكم شخص واحد غيابيا ويفترض أنه مات في سوريا.

يشار إلى أن أبرز المتهمين هو صلاح عبد السلام، الذي حكم عليه بالفعل بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو الماضي لتورطه في هجمات في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وكذلك بالسجن لمدة 20 عاما في محاكمة منفصلة لإطلاق النار على الشرطة قبل فترة وجيزة من اعتقاله عام 2016.

وقالت وكالة "بيلغا" إن المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر ما بين ستة إلى تسعة أشهر ، تشكل تحديّاً كبيراً للنظام القضائي البلجيكي الذي يعاني من نقص حادٍّ في الموظفين علاوة على عجز الموارد.

وستجري المحاكمة في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لتوفير مساحة كافية لأكثر من 900 مدع مشترك ووسائل الإعلام العالمية.

وتبدأ المحاكمة بجلسة استماع أولية يتم فيها تأكيد قائمة الشهود رسميا. والمدعى عليهم ليسوا مطالبين بحضور هذه الجلسة.

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في 10 تشرين الاول/أكتوبر، حيث سيتم الإعلان عن أعضاء هيئة المحلفين، قبل بدء جلسات الاستماع في 13 تشرين الأول/أكتوبر.

ح.ز/و.ب (أ ف ب)

 

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