 بدء قمة السبع وشولتس متفائل بالتوصل لردود مشتركة على ″تحديات عصرنا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.06.2022

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بدء قمة السبع وشولتس متفائل بالتوصل لردود مشتركة على "تحديات عصرنا"

مع بدء أعمال قمة مجموعة السبع، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الدول السبع الصناعية الكبرى ستجد حلولا لتداعيات أزمة الطاقة، كما شّدد على أهمية وقوف الغرب إلى جانب أوكرانيا، متحدثا عن أن بوتين أخطأ في تقديراته.

صورة مشتركة لقادة دول مجموعة السبع مع رئبس المفوضية الأوروبية ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي قصر إلماو 26.06.2022

قادة مجموعة السبع يبحثون عن حلول مشتركة للأزمات التي تواجهها بلادهم

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله حيال توصل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى ردود مشتركة على أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

مختارات

الجوع والفقر والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وتبعاتها؛ ملفات على طاولة قمة السبع الكبار في ألمانيا في انتظار النقاش والتوصل إلى حلول، وهو ما سيحدد دور ألمانيا القيادي ويضع المستشار شولتس أمام أول اختبار، فهل ينجح في ذلك؟

تعرض حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة كييف لهجمات يعتقد أنها صاروخية وذلك ساعات قبيل انطلاق قمة "السبع" بألمانيا. الهجمات تأتي إثر هجوم صاروخي على مدينة سارني غرب أوكرانيا، ورئيس بلدية كييف يعتبرها "محاولة لترهيب الأوكرانيين".

تعهد المستشار الألماني شولتس والرئيس الأمريكي بايدن قبل قليل من بدء أعمال قمة السبع بتكاتف الغرب في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا. وأشار الزعيمان أن بوتين كان توقع حدوث انقسام بين مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي أعقاب جولة المشاورات الأولى لزعماء المجموعة في قصر إلماو البافاري جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم الأحد (26 يونيو/حزيران 2022) "توحدنا نظرتنا إلى العالم، ويوحدنا الإيمان بالديمقراطية وسيادة القانون". وأضاف شولتس "ونحن نعرف أن هناك شيئا ما يتعين فعله" مشيرا إلى أن مجموعة السبع "جماعة جيدة بشكل يؤهلها لإعداد ردود مشتركة على تحديات عصرنا".

وأكد شولتس أن المهم في ذلك هو العمل بشكل حاسم وبشكل موحد. ورأى شولتس أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي  (ناتو) وقفت إلى جانب بعضها البعض عندما تعلق الأمر بدعم أوكرانيا في مواجهة "الهجوم الوحشي" لروسيا عليها.

ولفت إلى أن هذا ما لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضعه في حسبانه، وقال شولتس إن من المؤكد أن هذا الأمر سيظل يسبب له صداعا.

تحرك أمريكي ألماني مشترك

وقال شولتس إن الهجمات الصاروخية الحالية على كييف أظهرت مجددا مدى "وحشية حرب بوتين" وأظهرت أن "من الصواب أن نقف معا وندعم الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم وديمقراطيتهم وحريتهم في تقرير مصيرهم".

وبدأت رسميا قمة مجموعة السبع "جي7" ظهر اليوم الأحد في قصر إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، واستقبل أولاف شولتس رؤساء دول وحكومات دول المجموعة.

وصرح شولتس بأنه أجرى محادثات ثنائية دقيقة للغاية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ظهر اليوم، وأوضح أنهما اتفقا في التقديرات المتعلقة بما يتعين القيام به مع أوكرانيا وقال: "إن أمريكا وألمانيا ستواصلان التحرك سويا عندما يتعلق الأمر بقضايا أمن أوكرانيا".

وتضم مجموعة السبع أقوى سبع دول اقتصاديا بالعالم، وهي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

ويشارك في القمة أيضا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين. ودعا شولتس قادة خمس دول كضيوف إلى القمة التي تستمر حتى الثلاثاء القادم،  وهي الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والسنغال والأرجنتين.

ع.ا/ ع.ج  (د ب أ)

  • في لقائهما بقصر إلماو الذي يحتضن أعمال قمة مجموعة الدول السبع، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، تصميمهما على تجسيد التكاتف بين القوى الغربية في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. الزعيمان الغربيان تبادلا خلال لقائهما في فصر إلماو إشارات التضامن والإنسجام.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    الرئيس بايدن والمستشار شولتس..في قمة "الانسجام"

    في لقائهما بقصر إلماو الذي يحتضن أعمال قمة مجموعة الدول السبع، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، تصميمهما على تجسيد التكاتف بين القوى الغربية في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. الزعيمان الغربيان تبادلا خلال لقائهما في فصر إلماو إشارات التضامن والإنسجام.

  • يقع قصر إلماو التاريخي الذي يحتضن قمة مجموعة السبع، في سفح جبال الألب. وقبيل بدء أعمال القمة سار الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون رفقة قرنتيهما صباح الأحد 26 يونيو حزيران بجوار القصر.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    الرئيسان بايدن وماكرون..رسائل قمة السبع

    يقع قصر إلماو التاريخي الذي يحتضن قمة مجموعة السبع، في سفح جبال الألب. وقبيل بدء أعمال القمة سار الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون رفقة قرنتيهما صباح الأحد 26 يونيو حزيران، بجوار القصر وسط تأكيد الزعماتء الغربيين على التكاتف في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

  • View of Elmau castle over a flowering meadow.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    موقع مثالي

    يستوفي قصر إلماو معايير عالية المستوى. يقع هذا القصر في ألمانيا بالقرب من الحدود النمساوية - على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميل) جنوب ميونيخ في واحدة من أجمل مناطق جبال الألب. موقعه البعيد يجعل منه مكاناً مثالياً لأولئك الذين يسعون إلى السلام والهدوء - ولرؤساء الدول.

  • View from a terrace of Elmau Castle on meadow and mountains in morning fog.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    أشعة الشمس

    حتى عندما لا تكون الشمس مشرقة، فإن المناظر الطبيعية تبدو مشعة. وفي كل مكان على المروج الخضراء، يمكن للضيوف العثور على كراسي الاستلقاء للتشمس والمظلات، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية بسلام. وقد تم تسمية المنزل الرئيسي باسم "The Hideaway"، بمعنى مكان الاختباء.

  • A lounge in the Hideaway building with armchairs, sofas and tables.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    مكان جيد للاختباء

    اسم "The Hideaway" مناسب جداً لسبب آخر إذ وفقا لإدارة الفندق، يمكن استئجار حوالي 35 بالمائة فقط من المساحة، وهو أمر نادر بالنسبة لفندق بهذا الحجم الكبير. غالبية المساحة هي عبارة عن مساحة عامة، وهذا هو السبب في أن قصر إلماو لا يبدو مزدحما أبداً. هذه الصالة (في الصورة) هي إحدى المناطق العامة، وهناك أيضا مكتبة ومحل لبيع الكتب ومتجر للملابس وغير ذلك.

  • The concert hall of Schloss Elmau with chairs lined up as if ready for a concert.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    اعزف لتبقى

    يضم قصر إلماو أيضا قاعة للحفلات الموسيقية حيث يتم تقديم أكثر من 200 حفلة موسيقية سنويا، الأمر الذي يجعله من أكبر منظمي الحفلات الموسيقية في ألمانيا، وفقا للفندق. والأمر المميز هو أن الموسيقيين الذين يؤدون عروضا موسيقية في القصر لا يتلقون أجرا، لكن القصر يستضيفهم مجانا. هذا ما يسميه الفندق "اعزف الموسقى لتبقى". وبالتالي يمكن للضيوف الاستمتاع بالحفلات الموسيقية مجانا.

  • Barack Obama is sitting on a wooden bench. Angela Merkel stands in front of him and gestures.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    المقعد الخشبي

    انتشرت هذه الصورة بسرعة خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في قصر إلماو في عام 2015. وهي تُظهر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جالسا على مقعد بينما يبدو أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تشرح له شيئا مهما- أو ربما تشير إلى حجم المقعد. في هذه الأيام، أصبح المقعد الموجود أمام الفندق مكانا شهيرا لالتقاط الصور.

  • A chair with elephant fabric and a pillow with elephant fabric on a sofa.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    الفيل في كل مكان

    في قصر إلماو ستلاحظ وجود رسم الفيل على كثير من الأشياء. يمكن العثور عليه على الأقمشة والوسائد وغير ذلك. اكتشف ديتمار مولر-إلماو، مالك القصر، نسيجا هنديا عليه شكل فيل في زاوية أحد المتاجر وافتتن به. وبعد أن عاش في الهند، عرف أن الفيل كان رمزا للنبل والحكمة والذاكرة، وشرع في دمجه في تصميم الفندق.

  • The wood-paneled interior of restaurant Luce d'Oro, including tables chairs and smaller tables for handbags.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    ما هذه الطاولة الصغيرة؟

    يضم قصر إلماو تسعة مطاعم متاحة للضيوف وفيها ما يناسب كل الأذواق. أحدها "لوتشي دورو" الحائز على نجمتي "ميشلان" مع الشيف كريستوف راينر. بالإضافة إلى وجبات قد تصل إلى 12 طبق. وتحظى كل التفاصيل باهتمام خاص، كما توجد طاولة صغيرة منخفضة إلى جانب كل طاولة في المطعم مخصصة لحقائب اليد.

  • The main room of the hamam with a stone platform in the middle.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    أماكن للاستجمام

    يعتبر القصر منتجعا صحيا حيث يضم العديد من الحمامات البخارية وصالات علاجية خاصة بالمساجات وصالة شاي شرقي. الأمر الذي يجعله خيارا مثاليا لعقد القمة، فبعد كل شيء، من المؤكد أن محادثات مجموعة السبع ستحث بعض قادة العالم على أخذ قسط من الراحة.

  • View of the Retreat building with a river in front and lounge chairs next to the river.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    فندق داخل فندق

    في عام 2015، أطلق قصر إلماو فندقا إضافيا لمجموعة السبع، وهو عمليا فندق داخل فندق، أطلق عليه اسم "The Retreat" بمعنى المعتكف. يقع على بعد 100 متر (328 قدما) من المبنى الرئيسي"The Hideaway". يضم 47 جناحا وغرفا واسعة، ويوفر فرصة لقادة العالم ليكونوا فيما بينهم فقط. في قمة مجموعة السبع، يحصل كل رئيس دولة وحكومة على عدد قليل من الغرف لأنفسهم ومساعديهم. فيما يبقى الآخرون في "The Hideaway".

  • A bedroom of the Summit Suite with a view of the bed and views out the windows on three sides of the room.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    لا حاجة للتلفاز

    مع المناظر الخلابة عبر النوافذ التي تطل على جبل فيترشتاين من ثلاث جهات من كل غرفة نوم، في فندق "The Retreat" ، حتماً فإن مشاهدة التلفزيون غير ضرورية، على الرغم من وجود الشاشات في الغرف. كما يحتوي كل جناح من "أجنحة القمة" أيضا على غرفة معيشة وممر يضم مخزنا وغرفة أصغر. إضافة إلى وجود مرحاض بتقنية عالية!.

  • A view over the valley and mountain from the balcony of one of the suites.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    ليست رخيصة

    لكل هذه الرفاهية سعر باهظ بالطبع. وتتراوح أحجام الغرف والأجنحة من 20 إلى 200 متر مربع (215 إلى 2152 قدما مربعا). وتتراوح الأسعار من 350 إلى 3500 يورو (372 دولارا إلى 3720 دولارا) في الليلة ، حسب الموسم. ماركو مولر/ ريم ضوا


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