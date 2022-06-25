بدء قمة السبع وشولتس متفائل بالتوصل لردود مشتركة على "تحديات عصرنا"

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله حيال توصل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى ردود مشتركة على أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي أعقاب جولة المشاورات الأولى لزعماء المجموعة في قصر إلماو البافاري جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم الأحد (26 يونيو/حزيران 2022) "توحدنا نظرتنا إلى العالم، ويوحدنا الإيمان بالديمقراطية وسيادة القانون". وأضاف شولتس "ونحن نعرف أن هناك شيئا ما يتعين فعله" مشيرا إلى أن مجموعة السبع "جماعة جيدة بشكل يؤهلها لإعداد ردود مشتركة على تحديات عصرنا".

وأكد شولتس أن المهم في ذلك هو العمل بشكل حاسم وبشكل موحد. ورأى شولتس أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وقفت إلى جانب بعضها البعض عندما تعلق الأمر بدعم أوكرانيا في مواجهة "الهجوم الوحشي" لروسيا عليها.

ولفت إلى أن هذا ما لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضعه في حسبانه، وقال شولتس إن من المؤكد أن هذا الأمر سيظل يسبب له صداعا.

تحرك أمريكي ألماني مشترك

وقال شولتس إن الهجمات الصاروخية الحالية على كييف أظهرت مجددا مدى "وحشية حرب بوتين" وأظهرت أن "من الصواب أن نقف معا وندعم الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم وديمقراطيتهم وحريتهم في تقرير مصيرهم".

وبدأت رسميا قمة مجموعة السبع "جي7" ظهر اليوم الأحد في قصر إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، واستقبل أولاف شولتس رؤساء دول وحكومات دول المجموعة.

وصرح شولتس بأنه أجرى محادثات ثنائية دقيقة للغاية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ظهر اليوم، وأوضح أنهما اتفقا في التقديرات المتعلقة بما يتعين القيام به مع أوكرانيا وقال: "إن أمريكا وألمانيا ستواصلان التحرك سويا عندما يتعلق الأمر بقضايا أمن أوكرانيا".

وتضم مجموعة السبع أقوى سبع دول اقتصاديا بالعالم، وهي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

ويشارك في القمة أيضا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين. ودعا شولتس قادة خمس دول كضيوف إلى القمة التي تستمر حتى الثلاثاء القادم، وهي الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والسنغال والأرجنتين.

ع.ا/ ع.ج (د ب أ)