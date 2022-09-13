 بدء عمل أول شبكة قطارات هيدروجينية في العالم | DW الأخبار | DW | 14.09.2022

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بدء عمل أول شبكة قطارات هيدروجينية في العالم

دخلت ولاية ساكسونيا السفلى تاريخ السكك الحديدية مع بدء عمل أول شبكة قطارات هيدروجينية في العالم في خدمة الركاب . التحول إلى استخدام القطارات الهيدروجينية بدلا من الديزل سيقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة تقارب التسعين في المئة.

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