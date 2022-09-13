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دخلت ولاية ساكسونيا السفلى تاريخ السكك الحديدية مع بدء عمل أول شبكة قطارات هيدروجينية في العالم في خدمة الركاب . التحول إلى استخدام القطارات الهيدروجينية بدلا من الديزل سيقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة تقارب التسعين في المئة.
في سابقة هي الأولى عالميا، انطلق خط قطار على مئة كيلومتر بين عدة مدن ألمانية شمال البلاد، يعمل بالكامل بالهيدروجين، ما "سيُجنّب إنتاج "4400 طنّ من ثاني أكسيد الكربون كلّ عام".
اندلع حريق غابات كبير صباح اليوم في برلين إثر انفجار في مستودع ذخيرة للشرطة، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء. وإلى جانب الشرطة والإطفاء، تمت الاستعانة بقوات خاصة من الجيش لإطفاء الحريق، الذي تسبب في وقف حركة القطارات المحلية.
يُتوقع أن تنعكس الاستراتيجية البيئية للمفوضية الأوروبية على صناعة السيارات، لدرجة ربما تصل لاختفاء السيارات التقليدية. فما القيود التي سيتم فرضها لمواجهة التغييرات المناخية؟ وكيف ستنعكس على عالم السيارات وفرص العمل؟
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
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