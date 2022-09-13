بدء عمل أول شبكة قطارات هيدروجينية في العالم

سابقة عالمية.. إطلاق خط قطارات في ألمانيا يعمل بالهيدروجين

في سابقة هي الأولى عالميا، انطلق خط قطار على مئة كيلومتر بين عدة مدن ألمانية شمال البلاد، يعمل بالكامل بالهيدروجين، ما "سيُجنّب إنتاج "4400 طنّ من ثاني أكسيد الكربون كلّ عام".