 بدء عرض مسلسل ″بيت التنين″ | DW الأخبار | DW | 22.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

بدء عرض مسلسل "بيت التنين"

انطلقت الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر "بيت التنين" (House of the Dragon) على منصتي "إتش بي أو" (HBO) و"إتش بي أو ماكس" (HBO Max)، الذي يقدم ملحمة جديدة من عالم الخيال للكاتب جورج آر آر مارتن، ومبنية على كتابه "أغنية النار والجليد"

المزيد من المركز الإعلامي

Journalist and political expert Darya Dugina, daughter of Russian politologist Alexander Dugin, is pictured in the Tsargrad TV studio in Moscow, Russia, in this undated handout image obtained by Reuters on August 21, 2022. Tsargrad.tv/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

مقتل ابنة مفكر روسي مقرب من الكرملين في انفجار سيارة 21.08.2022

شهدت الطرق التركية في جنوب شرق البلاد السبت يومًا مأساويًا، إذ توفي ما لا يقل عن 32 شخصا في حادثي سير في موقعين منفصلين.

مقتل 32 على الأقل في حادثي سير في جنوب شرق تركيا 21.08.2022

شولتس وهابيك يزوران كندا لمدة ثلاثة، بهدف تعميق التعاون بين كلا البلدين في قطاعي المناخ والطاقة

أوساط اقتصادية ألمانية تأمل في تعزيز العلاقات التجارية مع كندا خلال زيارة شولتس 21.08.2022

Prime minister of Finland Sanna Marin holds a press conference in Helsinki, Finland, on August 19, 2022, after videos showing her partying and leaked into social media have sparked criticism. - - Finland OUT (Photo by Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT (Photo by RONI REKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض لضغوط بعد رقصها مع أصدقاء 21.08.2022

المزيد DW الأخبار

تمر اليوم الذكرى الثلاثين على اسوأ تجاوز عنصري في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية

ألمانيا .. مرور ثلاثين سنة على أسوأ تجاوزات عنصرية في البلاد منذ الحرب 22.08.2022

تطبيق تكية في مصر بهدف الحد من إهدار الطعام وتوزيعه على المحتاجين يلقى رواجا في مصر

تطبيق "تكية" للحد من إهدار الطعم 22.08.2022

أضافت روسي أن الشخص الذي فخّخ سيارة دوغينا فرّ لاحقاً إلى استونيا وهو ما يتعارض مع إعلان منظمة روسية مسؤوليتها عن الحادث

تبادل للاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن الجهة المسؤوولة عن مقتل داريا دوغينا 22.08.2022

الجفاف دفع المزارعين الالمان الى البحث عن حلول كاللجوء لزراعة الدخن

المزارعون الألمان يبحثون عن حلول لمواجهة الجفاف 22.08.2022

اقرأ أيضا

Formation von Drohnenschwärmen am blauen Himmel *** Formation of swarms of drones in blue sky Copyright: imageBROKER/AndyxDean ibxdea08207969.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

الروبوتات القاتلة.. هل تنجح الجهود الدولية في حظرها؟ 31.07.2022

مازال الانقسام سيد الموقف في مفاوضات في جنيف لحظر الروبوتات القاتلة وغيرها من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم. وقد أدت الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى تعقيد المباحثات الأممية. وإزاء ذلك، فهل تنجح تلك الجهود في حظر تلك الأسلحة؟

DETROIT, MI - NOVEMBER 04: Pro-President Donald Trump and pro-Joe Biden protesters argue outside the TCF Center as votes continue to be counted on November 4, 2020 in Detroit, Michigan. With ballots still being counted in Michigan, the Trump campaign has filed a lawsuit to temporarily stop the counting until the campaign can gain meaningful access to the processing. (Photo by Matthew Hatcher/Getty Images)

فيلسوفة أمريكية: "الديمقراطية الأمريكية في خطر!" 18.11.2020

بعد الانتخابات الأمريكية تصفي الفيلسوفة الأمريكية سوزان نايمان الحساب مع دونالد ترامب. فمديرة منتدى آينشتاين في بوتسدام ترى أنه جاء الآن دور الحركات المدنية، وأن على الإعلام أن يلعب دورا في إرساء الديمقراطية.

In this photo illustration, the Twitter account of US President Donald Trump is displayed on a mobile phone on August 10, 2020, in Arlington, Virginia. - Wall Street was mixed early Monday, with Nasdaq retreating further as investors digested President Donald Trump's efforts to take unilateral action in the absence of a deal with Congress on emergency pandemic spending. (Photo by Olivier DOULIERY / AFP)

تحليل: سياسة ترامب الاقتصادية بين الفشل والوعود على تويتر 02.11.2020

من سخرية الأقدار أن رئيساً محافظاً وشعبوياً وصل إلى الحكم بفضل أصوات الطبقة العاملة التي صدقت وعوده بإحياء صناعتها وإعادة أمريكا إلى العظمة، فهل وفّى ترامب بتعهداته أم بقيت مجرد تغريدات وردية افتراضية على تويتر؟