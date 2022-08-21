بدء عرض مسلسل "بيت التنين"

الروبوتات القاتلة.. هل تنجح الجهود الدولية في حظرها؟

مازال الانقسام سيد الموقف في مفاوضات في جنيف لحظر الروبوتات القاتلة وغيرها من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم. وقد أدت الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى تعقيد المباحثات الأممية. وإزاء ذلك، فهل تنجح تلك الجهود في حظر تلك الأسلحة؟