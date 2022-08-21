بدء عرض مسلسل "بيت التنين"

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انطلقت الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر "بيت التنين" (House of the Dragon) على منصتي "إتش بي أو" (HBO) و"إتش بي أو ماكس" (HBO Max)، الذي يقدم ملحمة جديدة من عالم الخيال للكاتب جورج آر آر مارتن، ومبنية على كتابه "أغنية النار والجليد"
مازال الانقسام سيد الموقف في مفاوضات في جنيف لحظر الروبوتات القاتلة وغيرها من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم. وقد أدت الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى تعقيد المباحثات الأممية. وإزاء ذلك، فهل تنجح تلك الجهود في حظر تلك الأسلحة؟
بعد الانتخابات الأمريكية تصفي الفيلسوفة الأمريكية سوزان نايمان الحساب مع دونالد ترامب. فمديرة منتدى آينشتاين في بوتسدام ترى أنه جاء الآن دور الحركات المدنية، وأن على الإعلام أن يلعب دورا في إرساء الديمقراطية.
من سخرية الأقدار أن رئيساً محافظاً وشعبوياً وصل إلى الحكم بفضل أصوات الطبقة العاملة التي صدقت وعوده بإحياء صناعتها وإعادة أمريكا إلى العظمة، فهل وفّى ترامب بتعهداته أم بقيت مجرد تغريدات وردية افتراضية على تويتر؟
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