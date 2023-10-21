 بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.10.2023

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بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري

شاحنات المساعدات الإنسانية بدأت في عبور معبر رفح الحدودي بشمال سيناء والدخول إلى قطاع غزة. وبثت قنوات إخبارية مصرية مشاهد لعبور عدة شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري. ومن المفترض عبور 20 شاحنة تشمل أغذية وأدوية.

شاحنات المساعدات تصل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح بقطاع غزة (21/10/2023)

شاحنات المساعدات تصل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح بقطاع غزة (21/10/2023)

بدأت شاحنات تحمل أطناناً من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة صباح اليوم السبت (21 أكتوبر/تشرين الأول 2023) في عبور معبر رفح الحدودي بشمال سيناء في مصر لتدخل إلى القطاع المحاصر، بحسب ما بثّ التلفزيون الرسمي المصري وأكده مسؤول أمني.

ونقلت قنوات مصرية مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري من المعبر وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج الذي لا تشرف عليه إسرائيل. كذلك، أكد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس البدء في عملية عبور المساعدات.

وقال مصدر أمني وموظف إغاثة إنه تم في وقت سابق تجهيز الشاحنات المحملة بالأدوية وإن موظفي الحدود موجودون على الجانب المصري من المعبر.

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من جانبه، قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن قافلة المساعدات الإغاثية التي يفترض دخولها اليوم السبت إلى غزة تضم 20 شاحنة ستشمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية (معلبات).

ودعت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة إلى فتح المعبر بشكل دائم وذلك في ظل الاستعدادات لنقل الجرحى للعلاج في الخارج، ولإدخال مساعدات من خلاله برعاية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

واعتبرت الحركة أن الحديث عن إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى جنوب قطاع غزة فقط هو "محاولة أمريكية إسرائيلية لذر الرماد في العيون ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة".

وشددت على أن قطاع غزة بحاجة إلى كميات أكبر من ذلك بكثير من المواد الطبية والأغذية، وأنه كان يدخل القطاع قرابة الـ 500 شاحنة يومياً وهو دون الحد الأدنى الطبيعي والمطلوب في ظل الحصار الإسرائيلي.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

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