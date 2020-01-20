بدء جلسات محاكمة مترجم بالجيش الألماني بتهمة التجسس لإيران

يمثل موظف بالجيش الألماني يشتبه في أنه كان يتجسس لصالح المخابرات الإيرانية أمام محكمة في مدينة كوبلنس اليوم الاثنين (20 كانون ثاني/يناير 2020). وقالت المحكمة العليا في كوبلنز بوسط غرب ألمانيا إنه يشتبه بأن الرجل الذي عرفت عنه باسم عبدول اس (51 عاما) ارتكب "خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة".

وكان الرجل البالغ من العمر 51 عامًا قد عمل كمترجم ومستشار جغرافي سابق بالجيش الألماني، وقال المدعون أن المشتبه به يواجه اتهام بالعمل لصالح جهاز مخابرات إيراني وتقديم معلومات لهذا الجهاز. كما تم اتهام زوجته البالغة من العمر 40 عامًا لقيامها بمساعدته، ولكن لم يتم احتجازها من قبل الشرطة.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية الأسبوعية أن الرجل كان يعمل لصالح وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية وكان لديه الحق في الوصول إلى "معلومات حساسة" حول نشر القوات في أفغانستان.

وستُعقد المحاكمة خلف الأبواب المغلقة ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أذار/مارس المقبل.

وكان المشتبه به قد أعتقل في منطقة راينلاند في كانون ثان / يناير 2019، وتم ايداعه الحبس الاحتياطي. ويرى جهاز أمن الدولة في ألمانيا أن إيران - وكذلك روسيا والصين وجزئيا تركيا - لاعب رئيسي في عمليات التجسس على ألمانيا، مشيرا في بيان معلوماتي لمكتب حماية الدستور (أمن الدولة) إلى أن هيئات الاستخبارات الإيرانية تسعى "دائما إلى التوصل إلى مصادر بشرية مطلعة، تغطي الاحتياجات المعلوماتية للنظام الإيراني" في المجال العسكري.

ويمكن أن تصل العقوبة في حال ثبت التهم الموجهة إليه إلى السجن مدى الحياة، اي لمدة 15 عاما في ألمانيا. وذكرت المحكمة أن المتهم الموقوف منذ أكثر من عام "لم يتحدث حتى الآن بشكل عملي عن الوقائع التي تنسب إليه". وستحاكم زوجته آسيا اس (40 عاما) معه بتهمة "التواطؤ في الخيانة" لأنها "دعمت زوجها منذ البداية" في أعماله غير القانونية المفترضة، مما يعرضها لعقوبة السجن لمدة 11 عاما.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب)