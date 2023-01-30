بدء تدريب القيادة المشتركة لقوات روسيا وبيلاروسيا

قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيافي بيان الثلاثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2023) إن انطلاق دورة تدريبية لأركان القيادة الإقليمية المشتركة مع روسيا، يأتي في إطار التحضير للتدريبات المشتركة التي سيجريها البلدان في روسيا في سبتمبر/ أيلول.

وفي سياق متصل، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" إلى أوكرانيا لدرء الغزو الروسي، بينما يبدو الحلفاء الغربيون الآخرون أكثر انفتاحا على الفكرة. وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر تلك الطائرات لأوكرانيا، أجاب بايدن ببساطة بـ "لا". ويأتي تعليقه بعد أن كان من المفهوم حتى الآن أن الحكومة الأمريكية لم تستبعد أي نظام أسلحة معين وكانت تدرس دعمها لكييف وفقا لاحتياجات أوكرانيا.

هل يستخدم بوتين أرض بيلاروسيا مجددا لمهاجمة أوكرانيا؟

ومن ناحية أخرى، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. وقال ماكرون ردّاً على سؤال عما إذا كانت فرنسا قد تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة خلال زيارة إلى لاهاي: "من حيث المبدأ، لا شيء محظور". ومع ذلك، وضع ماكرون بعض الشروط التي سيتم على أساسها تقييم الطلبات الأوكرانية على أساس كل حالة على حدة، بدءا من حاجة كييف إلى تقديم "طلب رسمي" لها. وقال الرئيس الفرنسي أيضا إنه يجب ألا تعمل الأسلحة على تصعيد الصراع أو لمس الأراضي الروسية، ولكنها ستستخدم فقط لأغراض دفاعية. وأخيرا، قال إنه يجب ألا يضعف الجيش الفرنسي بسبب شحنات الأسلحة.

وبعد أن وعدت عدة دول بتزويد كييف بدبابات قتال رئيسية، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا بصواريخ طويلة المدى وطائرات مقاتلة والمزيد من المدفعية لصد الهجمات الروسية في حرب تقترب من عامها الأول. وبعد تحول موقف ألمانيا في تسليم الدبابات، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس تسليم طائرات مقاتلة الأسبوع الماضي.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ د.ب.أ)