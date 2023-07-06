بدء تدريبات جوية سورية ـ روسية مشتركة واعتراض مسيرات أمريكية

بدأت القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري، اليوم الخميس (السادس من يوليو/ تموز)، المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، حيث ستتم ممارسة السيطرة على المجال الجوي في الجمهورية العربية السورية وفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي الروسية في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تجري القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري العربي الجمهوري المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة. تتم ممارسة سيطرة المجال الجوي في سوريا، ويتم فحص كفاءة نظام الدفاع الجوي التابع للقوات الروسية"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبالإضافة إلى الطيارين، يشارك في التدريبات وحدات الحرب الإلكترونية لممارسة رد الهجمات الجوية المفترضة. وستستمر التدريبات المشتركة في سوريا حتى منتصف تموز/يوليو.

من جهتها أعلنت القوات الجوية الأمريكية أن 3 طائرات مقاتلة روسية اعترضت 3 طائرات مسيرة أمريكية في شمال شرق سوريا، يوم الأربعاء.

ووصف قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال أليكس غرينكويتش، في بيان، المناورة الروسية ضد الطائرات المسيرة الأمريكية التي قال المسؤولون الأمريكيون إنها كانت تراقب أهدافلتنظيم "داعش" في سوريا بأنها "غير آمنة وغير مهنية"، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن).

ونشرتالقيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو للحادث، يُظهر ما يبدو أنها طائرات روسية وهي تعترض المُسيّرات الأمريكية.

وقال غرينكويتش: "خلافا للمعايير والبروتوكولات المعمول بها، أجبرت الطائرات الروسية طائراتنا على إجراء مناروات لتفاديها".

وفي وقت سابق هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن طائرة مقاتلة روسية تسببت بتحطم مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود، لكن موسكو نفت مسؤوليتها.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)