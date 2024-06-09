بدء التصويت في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي

يتوجه الأوروبيون اليوم الأحد لصناديق الاقتراع في حوالي عشرين دولة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، في ختام ماراثون انتخابي قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية في المؤسسة التشريعية الأوروبية مع توقع صعود اليمين المتطرف.

بدأ التصويت في اليوم الأخير من انتخاباتالبرلمان الأوروبي في أنحاء القارة اليوم (الأحد التاسع من يونيو/ حزيران 2024)، حيث من المتوقع أن يتجه في المجموع حوالي 360 مليون شخص في 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي لصناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم على مدار أيام الانتخابات الأربعة. فقد جرى التصويت منذ يوم الخميس، إنطلاقا من هولندا. وتلتها أيرلندا يوم الجمعة ، وصوت سكان جمهورية التشيك بأصواتهم على مدار يومين. وكان السبت هو يوم التصويت في لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا، وكان اليوم الأول من يومين بالنسبة لكل من إيطاليا وإستونيا، وسوف تدلي الدول الأعضاء المتبقة بأصواتها اليوم الأحد.

وفي ألمانيا قد تزيد النتائج المتوقعة بتعزيز الضغوط على الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس، المتعثر بالفعل، في عام حاسم على الصعيد السياسي في البلاد. ومن شأن أي نتائج ضعيفة أن تكون بمثابة نذير شؤم لشولتس، الذي ينتمي للحزب الإشتراكي الديمقراطي، قبل نحو ثلاثة أشهر فقط من انتخابات مقررة في ثلاث ولايات بشرق ألمانيا، والتي من المتوقع أن يحقق فيها "حزب البديل من أجل ألمانيا "اليميني المتشدد، نتائج طيبة. وتلوح في الأفق أيضا الانتخابات العامة المقررة في عام 2025، حيث تبدو فرص استمرار شولتس في منصب المستشار قاتمة. ويبدو الائتلاف الذي يقوده المستشار شولتس بحاجة ماسة إلى بداية جديدة، ولكن ليس من المرجح أن تمنحه انتخابات البرلمان الأوروبي.

عرب برلين والمشاركة في الانتخابات الأوروبية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتتقدم رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني في الانتخابات على منافسيها قبل اليوم الأخير من التصويت، ومن الممكن أن تصبح صانعة ملوك بالنسبة لرئيس المفوضية الأوروبية المقبل في حال حقق حزبها إخوة إيطاليا مكاسب كبيرة. وتتقرب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوضوح لميلوني أملا في الفوز بالأصوات المؤيدة لمجموعة المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين، التي تعد كتلة أوروبية ناعمة متشككة في اليورو وتقودها ميلوني، وتضم يمينيين وقوميين وشعبويين. وبصفتها ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن ترسل إيطاليا 76 نائبا إلى البرلمان الأوروبي المؤلف من 720 مقعدا، مما يعني أن أي دولة سوف تحقق فوزا كبيرا سوف تكون في موقع قوي على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وإذا كانت توقعات إستطلاعات الرأي صحيحة، فإن الأحزاب اليمينية المتطرفة سوف تحقق نتائج أفضل من أي وقت مضى، وهو ما قد يؤثر على كل شيء، بدءا من سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والمناخ.

معطيات تقنية بشأن الانتخابات الأوروبية:

سيتم انتخاب برلمان جديد الاتحاد الأوروبي من قبل حوالي 360 مليون مواطن، منهم ما يقرب من 61 مليون في ألمانيا. وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا.

وإلى جانب ألمانيا، تجري اليوم الانتخابات في 20 دولة هي: إيطاليا (منذ السبت)، بلجيكا، بلغاريا، الدنمارك، إستونيا، اليونان، فنلندا، فرنسا، كرواتيا، قبرص، ليتوانيا، لوكسمبورغ، المجر، النمسا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، السويد، إسبانيا. واليونان هو أول بلد أوروبي فتحت فيه مكاتب الاقتراع اليوم الأحد.

التوقعات الأولى من مراكز الاقتراع في ألمانيا ستأتي في الساعة 6:00 مساءً،. وفي حوالي الساعة 7:5 مساءً ستظهر الأرقام الأولى.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)