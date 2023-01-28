بدء التصويت في استفتاء شعبي بولاية برلين لوضع أهداف مناخ أكثر طموحا

يتوجه الناخبون في برلين إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد (26 مارس/آذار 2023) ليقرروا ما إذا كانوا يريدون أن تصبح المدينة محايدة مناخياً بحلول عام 2030 وليس بحلول عام 2045 كما كان مخططاً سلفاً.
ويجب أن يصوت غالبية الناخبين بالموافقة من أجل أن يجري تحويل هذا إلى قانون، كما يجب ألا يقل العدد عن 25 % ممن يحق لهم التصويت. وهذا الرقم يمثل حوالي 608 آلاف صوت بالموافقة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت برلين (06:00 بتوقيت غرينتش)، ويحق لحوالي 2.4 مليون شخص التصويت في الاستفتاء. وسوف تستمر صناديق الاقتراع في فتح أبوابها حتى الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي).
ودفعت مجموعة "كليمانوشتارت" البيئية أو (إعادة ضبط المناخ) لإجراء الاستفتاء بعد جمع حوالي 260 ألف توقيع على مدى أربعة أشهر العام الماضي. ويريد النشطاء الضغط على حكومة الولاية لتسريع إجراءات التصدي لتغير المناخ في العاصمة.
وتريد الحكومة الألمانية تحقيق الحياد المناخي على مستوى البلاد بحلول 2045 كما هو مقرر حتى الآن. ولتحقيق ذلك، يجب خفض الانبعاثات بنحو 95% مقارنة بمستويات عام 1990.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس وعمدة برلين فرانتسيسكا جيفي عن شكوكهما في هدف 2030. وقال شولتس يوم السبت: "أنا مقتنع تماماً بأن ما شرعت الحكومة الاتحادية في القيام به هو بالضبط الطريق الصحيح، وتحديداً ضمان أننا نقوم بتحديث بلدنا تكنولوجياً".
يحق لحوالي 2.4 مليون شخص التصويت في الاستفتاء
وقالت عمدة برلين بعبارات صريحة يوم الجمعة: "نرى أن من المهم المضي قدما في هذه القضية، ولكن لن يكون من الممكن لبرلين أن تصبح محايدة مناخيا بحلول 2030. يجب إبلاغ الناس بهذا بوضوح، وأي شيء آخر هو هراء".
مطالبات بتسريع اجراءات حماية المناخ
من جانبها، ناشدت كثير من كبرى منظمات حماية البيئة الحكومة الاتحادية المزيد من السرعة في حماية المناخ.
وذكرت كل من منظمة "كومباكت" ومنظمة "أيام الجمعة لأجل المستقبل" والسلام الأخضر "غرينبيس" لوكالة الأنباء الألمانية: "إننا نتوقع بادرة انفتاح لأجل حماية المناخ من قمة الائتلاف الحاكم اليوم".
وتابعت المنظمات الثلاث أنه "يتعين على المستشار الألماني (أولاف) شولتس إصدار كلمة قاطعة في هذا الشأن".
جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم يعتزم استجلاء عدد من القضايا الخلافية خلال اجتماع قمة بديوان المستشارية مساء اليوم. وبحسب بيانات هذه المنظمات، فإنها تتوقع وقف بناء طرق سريعة أخرى ووضع برنامج فوري فعال للمناخ لأجل قطاع النقل.
يشار إلى أن هناك نقاشات حادة منذ أسابيع داخل الائتلاف الحاكم حول توسيع نطاق الطرق السريعة وحماية المناخ في قطاع النقل. ولا يزال من غير الواضح إذا ما كان سيتم التوصل لاتفاقات اليوم أم لا.
ع.ح./م.س. (د ب أ)
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
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