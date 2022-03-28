بدء الانتخابات بولاية ألمانية وسط توقعات بفوز المحافظين

أظهرت استطلاعات الرأي في ألمانيا أن المحافظين سيحتلون المركز الأول فيالانتخابات الإقليمية التي تجرى اليوم (الأحد الثامن من مايو/ أيار 2022) في ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية، مما يعزز حزب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل الذي أطيح به من الحكومة الاتحادية في الانتخابات الاتحادية التي أجريت العام الماضي.
ويتقدم الحزب الديمقراطي المسيحي بفارق كبير في استطلاعات الرأي في الولاية التي يمثل سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، أي حوالي 3.5 في المائة من سكان ألمانيا.
وأشار أحد استطلاعات الرأي يوم الخميس إلى أن الحزب المسيحي سيحصل على 38 في المائة في الولاية ليوسع الفارق مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر اللذين سيحصلان على 18 في المائة وفقا للاستطلاع.
وتقع ولاية شليسفيغ هولشتاين بين بحر البلطيق وبحر الشمال وهي واحدة من الولايات الرائدة في ألمانيا في مجال توليد طاقة الرياح.
ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
أميرة محمد علي (41 عاماً)
محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي. وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى. والدها ينحدر من مصر وأمها ألمانية. تقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
لمياء قدور (43 عاماً)
مرشحة عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ، وهي كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية. وتنحدر من أصول سورية. تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
أنس القرعان (18 عاماً)
مرشح عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني، وينحدر من الأردن. يقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
سناء عبدي (35 عاماً)
مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية. درست الحقوق. تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم. في الصورة نشرات إعلانية تحمل صورتها مع صورة المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية أولاف شولتس.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
علي الديلمي (39 عاماً)
مرشح عن حزب اليسار في مدينة غيسن. وينحدر الديلمي من أصول يمنية. من مواليد صنعاء. ويشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب. من شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
ياسمين عطية (37 عاماً)
مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ ذات أصول مصرية. درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية. هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
أيمن ذبيان (56 عاماً)
مرشح مستقل في برلين. تعود أصوله إلى لبنان ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينات. من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
نهى الشريف (29 عاماً)
المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا. تنحدر من الصومال. درست العلوم السياسية. تقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية. في الصورة لافتة تحمل صورتها في الانتخابات المحلية في فولدا.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
محمد رفيق مصطفى طويل (68 عاماً)
مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين. ذو أصول لبنانية، وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان". إعداد: محيي الدين حسين
الكاتب: محي الدين حسين