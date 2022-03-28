بدء الانتخابات بولاية ألمانية وسط توقعات بفوز المحافظين

أظهرت استطلاعات الرأي في ألمانيا أن المحافظين سيحتلون المركز الأول فيالانتخابات الإقليمية التي تجرى اليوم (الأحد الثامن من مايو/ أيار 2022) في ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية، مما يعزز حزب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل الذي أطيح به من الحكومة الاتحادية في الانتخابات الاتحادية التي أجريت العام الماضي.

ويتقدم الحزب الديمقراطي المسيحي بفارق كبير في استطلاعات الرأي في الولاية التي يمثل سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، أي حوالي 3.5 في المائة من سكان ألمانيا.

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وأشار أحد استطلاعات الرأي يوم الخميس إلى أن الحزب المسيحي سيحصل على 38 في المائة في الولاية ليوسع الفارق مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر اللذين سيحصلان على 18 في المائة وفقا للاستطلاع.

وتقع ولاية شليسفيغ هولشتاين بين بحر البلطيق وبحر الشمال وهي واحدة من الولايات الرائدة في ألمانيا في مجال توليد طاقة الرياح.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)