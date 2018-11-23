 بدء الاحتفالات بعام 2019 ـ أكبر عرض للأسهم النارية بسيدني | أخبار | DW | 31.12.2018

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أخبار

بدء الاحتفالات بعام 2019 ـ أكبر عرض للأسهم النارية بسيدني

انطلقت الاحتفالات بقدوم العام الجديد في عدة مناطق بالعالم، إذ أطلقت سيدني أكبر عرض للألعاب النارية تشهده المدينة الأسترالية على الإطلاق. جزيرة ساموا في المحيط الهادي كانت قد أطلقت شرارة الاحتفالات بقدوم عام 2019.

Neujahr 2019 | Sydney, Australien (Getty Images/B. Hemmings)

أطلقت مدينة سيدني الاسترالية أكبر عرض للأسهم النارية لها على الإطلاق مؤذنة ببدء العام الجديد في مستهل موجة من الاحتفالات التي سيتابعها مليارات الأشخاص في أنحاء العالم. وأضاءت كمية قياسية من الأسهم والمفرقعات سماء المدينة بألوان وأشكال متنوعة لمدة 12 دقيقة أبهرت أنظار أكثر من 1,5 مليون شخص احتشدوا أمام الخليج المواجهة للمدينة وفي الحدائق.

ولم تخفف عاصفة رعدية في وقت سابق من عزيمة المحتفلين الذين نصبوا الخيام في المكان، ووصل بعضهم في ساعات مبكرة من صباح الاثنين (31 كانون الأول/ ديسمبر 2018). وبما أن الأمم المتحدة أعلنت 2019 سنة للغات السكان الأصليين، يشهد خليج سيدني عروضا تحتفي بثقافات السكان الأصليين بما في ذلك لوحات من الأضواء على أعمدة جسر سيدني الشهير.

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بانوراما من الأمنيات لعام 2019 ترسمها الكاتبة الصحفية رشا حلوة في مقالها* لـ DWعربية من وحي أحلام وانتظارات نساء عربيات كثيرات تحدثت إليهن، وهنالك خيط رابط فيما بينها. (26.12.2018)

وكان النيوزيلنديون من بين الأوائل في العالم الذين احتفلوا بقدوم عام 2019 بإقامة عرض للألعاب النارية بدأ من برج سكاي تاور في أوكلاند البالغ طوله 328 مترا يوم الثلاثاء (أول كانون الثاني/ يناير).

وشاهد آلاف المحتفلين على شاطئ البحر الألعاب النارية ذات الألوان الزاهية وأضواء الليزر التي تنطلق في السماء ليلا فوق ميناء المدينة. ويعد الارتفاع الذي أُقيم عليه عرض سكاي تاور، واستخدمت فيه كمية تبلغ 500 كيلوجرام من الألعاب النارية، هو أكبر ارتفاع يُقام عليه عرض للألعاب النارية في نصف الكرة الجنوبي حسبما قال مجلس أوكلاند.

وكانت جزيرة ساموا، التي تقع في المحيط الهادئ، أول مطلقي الألعاب النارية ابتهاجا ببدء عام 2019. وانطلقت الألعاب النارية لاستقبال العام الجديد في سماء العاصمة "أبيا" حيث احتفل السكان والسائحون الأجانب الذين قصدوا زيارتها في هذا الموعد ليصبحوا أول من يستقبل العام الجديد على كوكب الأرض.

وبعد أن نقلت ساموا نفسها من الجانب الشرقي من خط التاريخ الدولي إلى الجانب الغربي قبل سبعة أعوام ، أصبحت أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد.

وسوف يقام أكبر احتفال بالعام الجديد في ألمانيا عند بوابة براندنبورغ في برلين، حيث من المقرر أن يؤدي الفنان السويدي إيجل آي شيري والمغنية البريطانية بوني تايلر وآخرون عروضهم قبل انطلاق عرض الليزر والألعاب النارية في منتصف الليل.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Annegret Kramp-Karrenbauer (Reuters/K. Pfaffenbach)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    أنغريت كرامب- كارنباور: هل تتبع خطى ميركل؟

    أمام المرأة التي تحمل اسم صعب النطق مهمة جديدة، تتمثل في النهوض بالحزب المنقسم من الداخل وايجاد صيغة معتدلة تتناسب مع كل من الجناح المعتدل وأيضا المحافظ. وفي حالة نجاحها فقط، يمكن حينها لأنغيلا ميركل إكمال ولايتها الأخيرة كمستشارة في أمان.

  • Robert Habeck (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    روبرت هابيك: تحويل حزب الخضر إلى حزب للشعب

    سيستهل الخضر العام الجديد كثاني أكثر الأحزاب شعبية في ألمانيا. لا أحد من الجيل الجديد من السياسيين الخضر الناجحين، يتمتع بالعديد من المواصفات بقدر ما يتمتع بها زعيم الحزب: فهو ينتمي للتوجه الواقعي، يمتلك الكاريزما، برغماتي. ولعب هابك دوراً رئيسياً في تحالف حزب الخضر مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

  • Michael Kretschmer (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    ميشائيل كريتشمر: حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي في سكسونيا

    انتخابات ساكسونيا من الانتخابات المهمة المقرر إجراؤها في عام 2019. ومنذ سقوط الجدار تعتبر ولاية سكسونيا معقل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. ومنذ عام 1990، وعلى التوالي كان رئيس الوزراء من المسيحيين الديمقراطيون. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة فوز حزب رئيس الوزراء كريتشمر حالياً تبلغ 30 في المئة فقط. وقد تطال الخسائر الكبيرة في ولاية سكسونيا المستشارة ميركل أيضاً.

  • Kevin Kühnert (Imago/R. Zensen)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    كيفن كونيرت: هل يفوز معسكره ضد الائتلاف الكبير؟

    ليس سراً أن العديد من الاشتراكيين الديموقراطيين كانوا غير راضين عن استمرار وجود الائتلاف الكبير. وفي الاستطلاعات، بلغ الحزب الاشتراكي الديموقراطي مستوىً منخفضاً. وبحلول نهاية عام 2019 على أبعد تقدير، يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي اتخاذ قرار بشأن استمرار الائتلاف. لذلك سوف يُسمع الكثير عن الرئيس غير الرسمي للحركة المعارضة No-GroKo ، كيفن كونيرت.

  • Christian Lindner (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    كريستيان ليندنر: انتخابات جديدة أم ائتلاف جامايكا؟

    إذا خرج الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الحكومة، فإن السؤال المطروح هو: انتخابات جديدة أم ائتلاف جامايكا؟ في نهاية عام 2017، أجرى ليندنر المفاوضات مع الخضر والاتحاد . لكن زعيم الحزب الديمقراطي الحر قد أشار إلى أنه سيكون مستعدا للتفاوض مرة أخرى حول ائتلاف جامايكا - ولكن فقط دون وجود ميركل كمستشارة.

  • Bodo Ramelow (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    بودو راميلو: هل يصمد رئيس الوزراء من اليسار؟

    في تورينغن، سيتم انتخاب برلمان ولاية اتحادي جديد في تشرين الأول/ أكتوبر 2019. ويوجد حالياً حكم ائتلاف أحمر ـ أحمر مع رئيس الوزراء الوحيد من اليسار، بودو راميلو. لكن هل سيصمد رئيس الوزراء البالغ من العمر 62 عاماً وحزبه ضد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، و الحصول على أغلبية يسارية ؟

  • Weihnachtsansprache Bundespräsident (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    فرانك فالتر شتاينماير: هل يلعب دور الوسيط مرة أخرى؟

    عادة ما يكون منصب الرئيس، منصباً وجاهيا وله أهمية قليلة بالنسبة للسياسة اليومية في الجمهورية الاتحادية. لكن هناك استثناء واحد، وهذا يتمثل في حالة وجود مشاكل في تشكيل الحكومة الاتحادية، إذ يأخذ الرئيس الاتحادي دور الوسيط. وقد قام شتاينماير بهذا الدور في عام 2017. وإذا ما تم حل الائتلاف الكبير في عام 2019، فسيتعين على وزير الخارجية السابق التدخل مرة أخرى.

  • Jörg Urban (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    يورغ أوربان: نجاح الحزب اليميني في ساكسونيا

    تفوق حزب الخضر في الآونة الأخيرة على حزب "البديل من أجل ألمانيا" في استطلاعات الرأي في جميع أنحاء البلاد. غير أن الشعبويين اليمينيين في ألمانيا الشرقية يتقدمون بنسبة 20 في المائة وأكثر. وإن تمكن حزب البديل من أن يصبح القوة الأولى في الولاية الفيدرالية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، فإن ذلك لن يكون نجاحاً هائلاً لزعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، يورغ أوربان فحسب، وإنما للحزب أيضاً.

  • Manfred Weber (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    مانفريد فيبر: هل سيرأس الألماني لجنة المفوضية الأوروبية؟

    مانفريد فيبر المنحدر من ولاية بايرن والبالغ من العمر 46 عاماً، هو ليس فقط رئيس حزب الشعب الأوروبي، وهو تحالف الأحزاب المحافظة في البرلمان الأوروبي والرجل المعتدل من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي بل هو أيضا المرشح الرئيسي من حزب الشعب الأوروبي لمنصب رئيس اللجنة في انتخابات المفوضية الأوروبية، وبالتالي فهو المرشح المفضل في السباق لخلافة جان كلود يونكر. وقد يكون أول ألماني يتولى المنصب منذ عام 1967.

  • Deutschland CDU-Bundesparteitag Paul Ziemiak (Reuters/F. Bimmer)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    باول تسيمياك: هل ينجح في تغيير مسار الاتحاد؟

    من خلال الأمين العام الجديد، يضرب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي العديد من العصافير بحجر واحد: الحزب يعيد تجديد نفسه، ويُظهر نفسه منفتحاً على المهاجرين، وفي الوقت نفسه يمنح للجناح المحافظ قائداً متفهماً. لأن الرجل المولود في بولندا والبالغ من العمر 33 عاماً، يعرف كيف يظهر نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يعجب به المحافظين. إعداد: جيفرزون، تشيز/ إيمان ملوك


مختارات

أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

في العام 2019 ستشهد ألمانيا العديد من المتغيرات، أبرزها غياب ميركل عن رئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وسيكون عام 2019عاماً مصيرياً في المشهد السياسي الألماني. فأي من هؤلاء السياسيين الألمان سيسطع نجمه؟ (16.12.2018)  

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