بدء الاحتفالات بعام 2019 ـ أكبر عرض للأسهم النارية بسيدني

أطلقت مدينة سيدني الاسترالية أكبر عرض للأسهم النارية لها على الإطلاق مؤذنة ببدء العام الجديد في مستهل موجة من الاحتفالات التي سيتابعها مليارات الأشخاص في أنحاء العالم. وأضاءت كمية قياسية من الأسهم والمفرقعات سماء المدينة بألوان وأشكال متنوعة لمدة 12 دقيقة أبهرت أنظار أكثر من 1,5 مليون شخص احتشدوا أمام الخليج المواجهة للمدينة وفي الحدائق.

ولم تخفف عاصفة رعدية في وقت سابق من عزيمة المحتفلين الذين نصبوا الخيام في المكان، ووصل بعضهم في ساعات مبكرة من صباح الاثنين (31 كانون الأول/ ديسمبر 2018). وبما أن الأمم المتحدة أعلنت 2019 سنة للغات السكان الأصليين، يشهد خليج سيدني عروضا تحتفي بثقافات السكان الأصليين بما في ذلك لوحات من الأضواء على أعمدة جسر سيدني الشهير.

وكان النيوزيلنديون من بين الأوائل في العالم الذين احتفلوا بقدوم عام 2019 بإقامة عرض للألعاب النارية بدأ من برج سكاي تاور في أوكلاند البالغ طوله 328 مترا يوم الثلاثاء (أول كانون الثاني/ يناير).

وشاهد آلاف المحتفلين على شاطئ البحر الألعاب النارية ذات الألوان الزاهية وأضواء الليزر التي تنطلق في السماء ليلا فوق ميناء المدينة. ويعد الارتفاع الذي أُقيم عليه عرض سكاي تاور، واستخدمت فيه كمية تبلغ 500 كيلوجرام من الألعاب النارية، هو أكبر ارتفاع يُقام عليه عرض للألعاب النارية في نصف الكرة الجنوبي حسبما قال مجلس أوكلاند.

وكانت جزيرة ساموا، التي تقع في المحيط الهادئ، أول مطلقي الألعاب النارية ابتهاجا ببدء عام 2019. وانطلقت الألعاب النارية لاستقبال العام الجديد في سماء العاصمة "أبيا" حيث احتفل السكان والسائحون الأجانب الذين قصدوا زيارتها في هذا الموعد ليصبحوا أول من يستقبل العام الجديد على كوكب الأرض.

وبعد أن نقلت ساموا نفسها من الجانب الشرقي من خط التاريخ الدولي إلى الجانب الغربي قبل سبعة أعوام ، أصبحت أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد.

وسوف يقام أكبر احتفال بالعام الجديد في ألمانيا عند بوابة براندنبورغ في برلين، حيث من المقرر أن يؤدي الفنان السويدي إيجل آي شيري والمغنية البريطانية بوني تايلر وآخرون عروضهم قبل انطلاق عرض الليزر والألعاب النارية في منتصف الليل.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)