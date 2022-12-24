بدء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم والبهجة تعم المدينة

انطلقت اليوم السبت (24 كانون الأول/ ديسمبر 2022) الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل بالبلدة القديمة بمدينة القدس إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
ودعا بطريرك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا إلى السلام والمصالحة.
وقال في تصريحات للصحفيين بعد عبوره بوابة الجدار الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم "نحن نعيش أوقات فيها تحديات صعبة في أوكرانيا، هنا في الأرض المقدسة هي للأسف فترة صعبة قديمة جدا وشهد هذا العام الكثير من العنف خاصة في فلسطين".
وأضاف "ولكن رسالة عيد الميلاد هي رسالة سلام ونريد أن نظل نعتقد أنه من الممكن تغيير الأشياء بأي طريقة سنكون يقظين وسنكون واضحين للغاية فيما يتعين علينا القيام به وما يجب أن نقوله من أجل الحفاظ على أهمية الوحدة والمصالحة بين الجميع شكرا لكم وعيد ميلاد مجيد".
واحتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد وسار المئات من أفراد فرق الكشافة بأزياء مختلفة وآلات موسيقية متعددة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد.
وقال محمود عباس الرئيس الفلسطيني "تحتفل فلسطين هذه الأيام مع دول العالم أجمع بعيد الميلاد المجيد، ميلاد المسيح عليه السلام، رسول المحبة والسلام".
فرق الكشافة تجوب شوارع بيت لحموهي تعزف ترانيم عيد الميلاد
"رسالة أمل ومحبة وسلام"
وأضاف في رسالة بثتها الوكالة الرسمية بمناسبة الاحتفالات قائلا إن أعياد الميلاد "مناسبة دينية ووطنية، رسالة أمل ومحبة وسلام تُدخل البهجة والتسامح لكل بيت فلسطيني ولملايين المؤمنين حول العالم".
وقال حنا حنانيا رئيس بلدية بيت لحم "هذا العام يميز بيت لحم استقبال الوفود السياحية بعد الانقطاع الكامل في فترة كورونا حيث استقبلت الشهر الماضي حوالي 130 ألف سائح في هذه المدينة وكانت نسبة اشغال في الفنادق حوالي 85 في المئة وهذه النسبة مبشرة بالخير".
وأضاف لرويترز خلال تواجده في ساحة كنيسة المهد "رسالتنا وهي رسالة أهالي بيت لحم روح الميلاد تجمعنا التي تجمعنا كشعب فلسطيني وتجمعنا مع البشرية أجمع لأن رسالة السلام انبعثت من مدينة بيت لحم بميلاد السيد المسيح رسول السلام".
وتابع قائلا "الحياة عادت الى مدينة بيت لحم بعد جائحة كورونا ونقول للجميع إن مدينة بيت لحم مدينة آمنه مدينة الميلاد ترحب بالجميع وتدعو الجميع إلى القدوم إليها للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة وزيارة كنيسة المهد وباقي المواقع الدينية والتاريخية في هذه المدينة".
ويرأس البطريرك بيتسابالا قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية والمواطنين
ع.ج/ ع.ش (رويترز، أ ف ب)
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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة
رمز لعيد الميلاد
كان القديس نيكولاس أُسقفاً من القرن الرابع عاش في "ميرا" بتركيا حالياً. تقول الأسطورة إنه قد ولد لعائلة ثرية، فوهب ثروته كاملة للفقراء. الأمر الذي رفعه إلى مكانة بارزة بين القديسين وبات رمزاً لموسم عيد الميلاد بعد ذلك.
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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة
سباق بابا نويل
استخدمت شخصية القديس نيكولاس من قبل شركة كوكا كولا للمشروبات الغازية بالولايات المتحدة عام 1931 للترويج عن مشروبها في فصل الشتاء، مرتدياً الزي الأحمر بزركشة بيضاء، التصميم الذي أصبح معتمداً لتجسيد شخصية الأب نيكولاس. في الوقت الحالي، يجب أن تكون هذه الملابس مريحة بما يكفي لتتناسب مع الأنشطة الرياضية، مثل سباق "بابا نويل" في ميشندورف بولاية براندنبورغ الألمانية.
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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة
البرودة المنعشة
في المؤتمر العالمي السنوي لأب عيد الميلاد أو "بابا نويل" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، استعد مئات الرجال بالإضافة إلى أعداد كبيرة من النساء من 15 دولة مؤخراً لموسم الأعياد المزدحم. وفي هذه الحالة قد يساعد النزول في المياه الباردة بالانتعاش والتزود بالطاقة.
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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة
تحت الماء
في يومنا هذا، يقوم "بابا نويل" أيضاً بمهام خاصة إضافية - مثل تقديم الطعام للأسماك في حوض السمك الذي تبلغ سعته 250 ألف لتر في متنزه بولاية شلسفيغ هولشتاين الألمانية.
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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة
حلويات بابا نويل
صنعت شوكولاته على شكل "بابا نويل" للمرة الأولى يدوياً في عام 1820. في هذه الأيام، تصنع في قوالب وغالباً ما تكون مجوفة من الداخل. تنتج ألمانيا حوالي 150 مليون من شوكولا "بابا نويل" سنوياً.
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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة
المساعد المرعب
في العديد من المناطق الكاثوليكية، يرافق بابا نويل خادمه الذي يعرف بألمانيا باسم "الخادم روبرشت"، الذي يهدد الأطفال الأشقياء بمعاقبتهم. تدعى هذه الشخصية في فرنسا (بيير فوتار) وفي هولندا (بيت الأسود) وفي سويسرا (شموتسلي). أما في النمسا وجنوب ألمانيا فتعرف باسم "كرامبوس".
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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة
موكب بابا نويل
تقام في جنوب ألمانيا مسيرة يتنقل فيها القديس نيكولاس بين المنازل لطرد الأرواح الشريرة، تتبعه مخلوقات برية مكسوة بالفراء والقش بالإضافة إلى الأجراس. دمجت هذه الطقوس الوثنية لاحقاً بالتقاليد المسيحية وباتت مشهداً شعبياً في الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول.
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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة
تنقل مريح
بابا نويل لا يمانع من استخدام وسائل النقل المختلفة، فتارة يقود الدراجة في ألمانيا، في حين يتنقل في عربة تجرها حيوانات الرنة في فنلندا، أو حتى على ظهور الجمال في مصر. وبفضل لحيته البيضاء وزيه الأحمر حظي بشعبية كبيرة في البلدان الإسلامية.
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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة
يتجاوز السرعة
كان بابا نويل في عجلة من أمره عندما التقطت كاميرا مراقبة السرعة هذه الصورة له بصحبة سائقه، إذ كانت السيارة قد تجاوزت حدود السرعة المسموح بها "50 كم في الساعة ". وتفهماً لضيق وقته، فقد أطلقت الشرطة سراحه بتحذير فقط دون دفع غرامة مالية كبيرة.
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للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة
يحلق عالياً
كيف تمكن بابا نويل أو القديس نيكولاس التواجد في أماكن مختلفة من العالم في الوقت نفسه؟ ستظل الإجابة عن هذا السؤال لغزاً. غير أن الأمر المؤكد بأنه سيعود مجدداً في السنة القادمة محلقاً في السماء كما نشاهده في هذه الصورة فوق بحيرة جنيف. إيل سيمون/ ريم ضوا.