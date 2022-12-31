 بدء احتفالات العام الجديد.. العالم يودع 2022 المضطرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.12.2022

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أخبار

بدء احتفالات العام الجديد.. العالم يودع 2022 المضطرب

عام مضطرب بدأ العالم بوداعه واستقبال 2023، فبالإضافة للغزو الروسي لأوكرانيا يرى كُثر أن مجيء العام الجديد فرصة للتخلّص من ذكريات مرتبطة بمعدّلات التضخم وبجائحة كورونا التي بدأت تدخل طيّ النسيان بدون أن يختفي فعلياً.

استراليا تحتفل بالعام الجديد 2023 - صورة بتاريخ 31 ديسمبر 2022

استراليا تحتفل بالعام الجديد 2023

بدأ ثمانية مليار شخص حول العالم السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2022) استقبال سنة 2023، ووداع عام مضطرب. ففي أستراليا، كانت سيدني من بين أولى المدن الكبرى التي أعلنت الانتقال إلى العام الجديد، مستعيدةً بذلك لقبها "العاصمة العالمية لعيد رأس السنة"، بعدما شهدت في العامين الماضيين إغلاقاً واحتفالات محدودة بسبب تفشي متحوّرة  كورونا  أوميكرون.

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ومذاك أُعيد فتح الحدود الأسترالية ويُنتظر توافد أكثر من مليون شخص إلى مرفأ سيدني لحضور إضاءة سماء المدينة بأكثر من مئة ألف من الأسهم النارية. وتقدّر السلطات المحلية بأن قرابة نصف مليار شخص سيشاهدون العرض عبر الإنترنت أو على التلفزيون.

ومنذ الظهيرة، يشغل مئات الأشخاص أفضل المواقع لحضور العرض. أمام مبنى أوبرا سيدني قال ديفيد هيو-باترسون (52 عاماً) "لقد كان عاماً جيّداً جداً بالنسبة إلينا، تخلّصنا من كوفيد، هذا رائع".

وقال منظّم عرض الألعاب الناريّة فورتوناتو فوتي: "إذا تمكّنا من جمع كل العالم في الحفلة واستقبال العام المقبل بتفاؤل وفرح متجدّديَن، فسنكون قد نجحنا".

وتساهم الاحتفالات في التخلّص من مشاعر سلبية خلفتها سنة 2022 التي شهدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية وأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه والزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشيف والرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي والبابا السابق بنديكت السادس عشر  في آخر أيام العام اليوم السبت عن 95 عاماً. وفي العام المنصرم تجاوز عدد سكان العالم عتبة ثمانية مليارات شخص في تشرين الثاني/نوفمبر.

وسُجّلت في هذا العام أيضًا استقالات جماعية لموظّفين من عملهم بعد أزمة الوباء وصفعةً في احتفال توزيع جوائز الأوسكار فضلًا عن تقلص ثروات أصحاب المليارات جراء تدهور قيمة العملات المشفّرة.

الغزو الروسي لأوكرانيا الأبرز عام 2022

لكن قبل كل شيء سيتذكر العالم سنة 2022 دائمًا لأنها شهدت عودة الحرب إلى أوروبا مع  الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي أكثر من 300 يوم، قُتل قرابة سبعة آلاف مدني وجُرح نحو عشرة آلاف شخص، بحسب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

واضطرّ 16 مليون أوكراني للفرار من منازلهم. أما بالنسبة إلى الذين بقوا، فيتخلّل يوميّاتهم انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وعمليات قصف روسي وحظر تجوّل.

كلٌّ يعيش هذا النزاع على طريقته، فهناك من يصلّون بهدوء وآخرون يحتفلون، في خطوات تهدف إلى إعطاء زخم للمقاومة المشتركة. شرقًا، يبدو أن روسيا ليست في وضع يخوّلها الاستمتاع. فقد ألغت موسكو عروضها التقليدية للمفرقعات بعدما سأل رئيس بلدية المدينة سيرغي سوبيانين السكان كيف يودّون الانتقال إلى العام الجديد.

ألعاب نارية احتفالا بالعام الجديد في نيوزلندا - صورة بتاريخ 31 ديسمبر 2022

ألعاب نارية احتفالا بالعام الجديد في نيوزلندا

قالت إيرينا شابوفالوفا (51 عامًا) وهي موظّفة في حضانة، إن أمنية سكان  موسكو  الوحيدة هي "سماء سلميّة فوق رؤوسنا". رغم كلّ شيء، وعدت شبكة التلفزيون والإذاعة الروسية الوطنية (VGTRK) بأن تبثّ برنامجًا يعكس "أجواء رأس السنة رغم التغيّرات في البلاد وفي العالم".

لكن هذا العام، ستُعرض الحلقة بدون مشاركة الفنانين المعتادين ومقدم البرامج النجم ماكسيم غالكين الذي يقيم في المنفى بعدما ندّد بالحرب على أوكرانيا.

وأكد  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  في خطابه لمناسبة رأس السنة أن "الحق الأخلاقي والتاريخي في صالحنا" فيما قال  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  إنه "واثق من أننا سننتصر في هذه الحرب".

في قبضة كورونا من جديد

في آسيا، تشهد  الصين تفشيًا واسعًا لكوفيد-19، فيما يسمح التلقيح لسكان سائر دول العالم بعيش حياة شبه عادية. وتخلّت بكين فجأةً عن سياستها "صفر كوفيد" مطلع الشهر، في تحوّل تلاه فورًا ارتفاع حاد في عدد الإصابات.

وفي حين تكتظّ المستشفيات بالمصابين وكذلك المحارق بالجثث، غير أنّ الاحتفالات بعيد رأس السنة ستُقام في عدد لا يُحصى من الحانات والمسارح ومراكز التسوّق في كل أنحاء البلاد.

ومع ذلك، أراد الرئيس الصيني شي جينبينغ إعطاء نفحة أمل قبل ساعات قليلة من حلول العام الجديد قائلاً "بارقة الأمل أمامنا".

في المقابل، أعلنت سلطات شنغهاي عدم إقامة أي احتفال في الواجهة البحرية الشهيرة للمدينة. أما في البرازيل، فيتزامن اليوم الأول من كانون الثاني/يناير مع عودة رئيس البلاد السابق لولا إلى السلطة.

ع.غ/ أ.ح (ا ف ب)

  • Jahreswechsel l Silvester l Feuerwerk (picture-alliance/Bildagentur-online/Burch-McPhoto)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    مونتريال

    رغم برودة الطقس إلاّ أن ارتداء ملابس دافئة ومشاهدة الألعاب النارية في ميناء مدينة مونتريال الكندية له متعة خاصة، إذ من المتوقع أن يجتمع حوالي 70 ألف شخص للاحتفال بليلة رأس السنة، التي يعد التزحلق على الجليد والمشي بالأحذية الجليدية جزء من هذا الاحتفال.

  • Brasilien | Silvester – Rio de Janeiro (picture-alliance/dpa/AP Photo/L. Correa)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    ريو دي جانيرو

    قضاء ليلة رأس السنة في البرازيل؟ قد يشكل حلما ورديا للكثيرين. ففي مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مثلا تصبح الأجواء رومانسية في منتصف الليل، حيث تتطاير الألعاب النارية فوق البحر ويرمي الناس الزهور في الماء وتضاء الشموع، بالإضافة إلى الرقص على إيقاع السامبا في حفلات الشاطئ.

  • Dubai Silvester 2015 2016 Feuerwerk (Getty Images/AFP/M.Naamani)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    دبي

    أيضاً في مدينة دبي يمكن سماع أصوات الألعاب النارية للاحتفال برأس السنة الميلادية. من الجدير ذكره أن دبي تحتفل أيضا برأس السنة الهجرية الذي سيصادف شهر أغسطس/ آب 2020. وسواء كنت من مرتادي الشواطئ أو المنتجعات الفاخرة فإنه سيمكنك مشاهدة الألعاب النارية وهي تتوسط سماء المدينة.

  • Silvester in Europa Rom (picture-alliance/dpa/V. Tersigni)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    روما

    تعتبر ساحة القديس بطرس في الفاتيكان نقطة التقاء المسيحيين من جميع أنحاء العالم. ففي المساء الأخير من العام يترقب المحتفلون توجه البابا إلى كنيسة القديس بطرس، التي تحتضن قداس السنة الجديدة. ولهذا الغرض، يتم توفير حوالي 10.000 تذكرة مجانية.

  • Silvester in Europa Berlin

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    برلين

    تعد العاصمة الألمانية برلين من الأماكن الكلاسيكية الهامة التي يتم الاحتفال بها بليلة رأس السنة، حيث يجتمع أكثر من مليون شخص للاحتفال أمام بوابة براندنبورغ التاريخية للاحتفال بالعام الجديد، حيث تطلق الألعاب النارية وتشهد برلين أجواء احتفالية صاخبة بهذه المناسبة.

  • Silvester in Europa London

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    لندن

    في العاصمة البريطانية لندن ستدق ساعة بيغ بن الشهيرة للاحتفال بقدوم السنة الجديدة، ثم ستبدأ بعدها الألعاب النارية فوق نهر التايمز. كما أن عجلة لندن (London Eye) تسمح بمشاهدة احتفالات رأس السنة بشكل أفضل. أما من لم يحالفه الحظ بالحصول على تذكرة لركوب عجلة لندن، فإنه يستطيع الاستمتاع بأجواء الاحتفالات من الجانب الشرقي لقصر باكنغهام.

  • Silvester in Europa Madrid

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    مدريد

    صخب كبير تشهده "بويرتا ديل سول" (ساحة بوابة الشمس)، وهي الساحة التاريخية في قلب العاصمة الإسبانية مدريد. وإلى جانب النبيذ يعد العنب من الأمور الضرورية للاحتفال بليلة رأس السنة. وحسب التقاليد في إسبانيا، يتم تناول حبة من العنب مع كل دقة لساعة برج الساحة الشهيرة. كما أن العشاق يطعمون بعضهم البعض، إذ يفترض أن هذا التقليد يجلب الحظ في العام الجديد.

  • Silvester in Europa Prag

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    براغ

    يتيح "هرادشاني" أو حي القلعة إمكانية الاستمتاع بإطلالة جميلة على العاصمة التشيكية براغ، وكذلك مشاهدة الألعاب النارية في منتصف ليلة رأس السنة. وفي هذا العام، ولأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة سيتم استبدال عرض الألعاب النارية بعرض ضوئي.

  • Silvester in Europa Paris

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    باريس

    في "ساحة دي مارس" و"ساحة تروكاديرو" في العاصمة الفرنسية باريس، لن تكون هناك ألعاب نارية كما هو معتاد في ليلة رأس السنة. وعوضاً عن ذلك، سيتم استخدام الأضواء والليزر في برح إيفيل الشهير. أما في شارع "الشانزلزيه"، فإنه يمكن للباريسيين وضيوفهم تبادل السلام وتمني سنة سعيدة لبعضهم البعض.

  • Silvester in Europa Genf

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    جنيف

    وللاحتفال في جنيف طعم آخر، حيث يتم تناول وجبة طعام من ستة أصناف مختلفة على متن سفينة، والاستمتاع بالألعاب النارية على بحيرة جنيف. واحتفالا بقدوم العام الجديد تضاء بحيرة جنيف بشكل بهيج لإضفاء السرور لدى المحتفلين. إعداد: ايل سيمون/ فريديرك مولر/ر.م