بدء أكبر مناورات لقوات الناتو الجوية في ألمانيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
بدء أكبر مناورات يجريها حلف شمال الأطلسي "ناتو" لقواته الجوية في تاريخه في المجال الجوي الألماني والتي تمتد لأسبوعين من التدريبات ويشارك فيها حوالي 10 آلاف جندي و250 طائرة من 25 دولة
تحت قيادة الجيش الألماني، تنطلق مناورات "اير دفيندر 2023" والتي تعد أكبر مناورة جوية في تاريخ حلف شمال الأطلسي. يشارك في المناورة 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو في الحلف وشريكة له ونحو 10 آلاف جندي.
بآلاف الجنود ومئات الطائرات من 25 دولة يجري الناتو في سماء ألمانيا أكبر مناورة جوية بتاريخه. لقد خطط لها من قبل حرب أوكرانيا بسنوات ولكن يفترض أن ترسل رسالة إلى بوتين أيضا توضح "قوة الحلف وروحه"، بحسب السفيرة الأمريكية.
فيما بدأت أوكرانيا هجومها المضاد، انطلقت مناورات الناتو الجوية "اير ديفندر 23" التي تقودها ألمانيا. تعد هذه المناورات الجوية هي الأكبر في تاريخ الحلف، فما هي رسالة وهدف هذه المناورات وما مدى تأثيرها على حركة الطيران؟
الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تراقب حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا بقلق كبير، وبخاصة دول الحلف الواقعة شرقًا. لذا تتعاون جيوش هذه الدول سوية مع جنود وجنديات ألمان بمحاذاة الحدود مع روسيا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول