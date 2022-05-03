بدء أكبر مناورات لقوات الناتو الجوية في ألمانيا

أكبر مناورات جوية للناتو.. "اير ديفندر 23" رسالة ردع لروسيا؟

فيما بدأت أوكرانيا هجومها المضاد، انطلقت مناورات الناتو الجوية "اير ديفندر 23" التي تقودها ألمانيا. تعد هذه المناورات الجوية هي الأكبر في تاريخ الحلف، فما هي رسالة وهدف هذه المناورات وما مدى تأثيرها على حركة الطيران؟