 بدء أكبر مناورات لقوات الناتو الجوية في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 12.06.2023

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DW الأخبار

بدء أكبر مناورات لقوات الناتو الجوية في ألمانيا

بدء أكبر مناورات يجريها حلف شمال الأطلسي "ناتو" لقواته الجوية في تاريخه في المجال الجوي الألماني والتي تمتد لأسبوعين من التدريبات ويشارك فيها حوالي 10 آلاف جندي و250 طائرة من 25 دولة

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In this photo released by Colombia's Armed Forces Press Office, soldiers and Indigenous men pose for a photo with the four Indigenous brothers who were missing after a deadly plane crash, in the Solano jungle, Caqueta state, Colombia, Friday, June 9, 2023. Colombian President Gustavo Petro said Friday that authorities found alive the four children who survived a small plane crash 40 days ago and had been the subject of an intense search in the Amazon jungle. (Colombia's Armed Force Press Office via AP)

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