بخطة قصيرة المدى .. برشلونة يمهد الطريق لضم روبرت ليفاندوفسكي

يسعى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد في الميركاتو الصيفي وعلى رأسهم مهاجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي. بيد أن المشاكل المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني حاليا والديون التي بلغت أكثر من مليار يورو تجعله عاجزا عن تلبية المطالب المادية التي يشترطها نادي بايرن ميونيخ للسماح بانتقال هدافه للدوري الإسباني وذلك رغم تأكيد ليفاندوفسكي نفسه على رغبته في تغيير الأجواء بعد قضائه 12 عاما في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وتقدم برشلونة بمبلغ 32 مليون للظفر بخدمات ليفاندوفسكي غير أن بايرن ميونيخ يطالب على الأقل بـ 50 مليون للاستغناء على خدمات نجمه البولندي الذي يرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى صيف 2023.

وأمام الصعوبات المالية لنادي برشلونة وافق أعضاء النادي في اجتماع عام استثنائي الخميس ( 16 يونيو/ حزيران ) بالأغلبية على اقتراحين من رئيس برشلونة خوان لابورتا يتضمنان خطة قصيرة المدى للحصول على مصادر مالية جديدة ستسمح بضخ حوالي 700 مليون في خزينة النادي وتعيد له توازنه مجددا.

ففي الاجتماع الذي استمر أربع ساعات تقريبًا، قرر أعضاء النادي حسب ما نشر موقع NTV الألماني بيع 49.9 بالمائة من أسهم شركة تجارة وتراخيص برشلونة (BLM) وهي شركة مملوكة من قبل النادي ومسؤولة عن تراخيص الأعمال والترويج للنادي. كما تم بيع 25 بالمائة من حقوق البث التلفزيوني لمدة أقصاها 25 عامًا.

خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة

سيولة مالية ستعيد "الحياة" لبرشلونة

ويتوقع أن تجلب الصفقة الأولى للكاتالونيين مبلغًا يقارب 200 مليون يورو في حين ستعود الصفقة الثانية على خزينة النادي بمبلغ يقدر بين 500 إلى 550 مليونًا. ويعد برشلونة أكثر الأندية الإسبانية جنيا للأرباح من عائدات النقل التلفزيوني، حيث حصل النادي الكاتالوني على إجمالي 165.6 مليون يورو من عائدات التلفزيون في موسم 2020/2021 ، في حين جنى ريال مدريد حوالي 163 مليون يورو.

وحث لابورتا ، الذي يتولى منصب رئيس النادي منذ 2021 ، الأعضاء على الموافقة على هذه الخطوة وقال قبل الاجتماع "برشلونة كان ميتا. والآن نحن في العناية المركزة. إذا تمت الموافقة على هذه الإجراءات ، فسنخرج من المستشفى".

يذكر أن هناك مجموعة اللاعبين ارتبطت أسماؤهم ببرشلونة في الميركاتو الصيفي منهم بيرناندو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومدافع نابولي الدولي السنغالي خاليدو كولبالي لكن خطة برشلونة لإعادة هيكلة الشؤون المالية على المدى الطويل والتي من ضمنها خفض تكاليف الرواتب من حوالي 560 مليون يورو في الموسم الحالي إلى حوالي 400 مليون يورو قد تقف عائقا أمام ضم النادي الكاتالوني لعدد كبير من النجوم.

رغم ذلك يبقى ليفاندوسكي هدف برشلونة الأول في التعاقدات المقبلة ولعل السيولة المالية الجديدة التي سيحصل عليها الفريق قد تساعده في الظفر بخدمات هداف الدوري الألماني.

هشام الدريوش