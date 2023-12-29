ألمانيا لا تخشى حدوث نقص في إمدادات الغاز خلال الشتاء

تودع ألمانيا عام 2023 وهي مطمئنة إلى عدم حدوث أزمة طاقة لديها، حيث تجاوزت نسبة امتلاء خزانات الغاز لديها 90 بالمئة، وهو أعلى من المتوسط المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة. فما سبب ذلك؟

تدخل ألمانيا العام الجديد 2024 بنسبة امتلاء جيدة في خزانات الغاز لديها، حيث أظهرت البيانات التي نشرتها جمعية تخزين الغاز الأوروبية (جي آي إي) على الإنترنت، الجمعة (29 كانون الأول/ ديسمبر 2023)، أن هذه النسبة وصلت إلى 90.8 بالمئة، مساء أمس الخميس.

يذكر أنه عند وصول الخزانات إلى مستوى الامتلاء الكامل، فإن كمية الغاز المخزنة تعادل في المتوسط عندئذ استهلاك ما يتراوح بين شهرين وثلاثة شهور من أشهر الشتاء الباردة. وتعمل هذه الخزانات على تعويض التقلبات في استهلاك الغاز وتكوين نظام احتياطي للسوق، وجرت العادة أن تنخفض نسبة الامتلاء في الشتاء وأن تعاود الزيادة مرة أخرى بعد انتهاء موسم التدفئة، غير أن الأسابيع الماضية شهدت على غير العادة أياما زادت فيها كمية الغاز التي يتم تخزينها عن الكمية التي يتم سحبها، الأمر الذي أدى إلىزيادة نسبة الامتلاء.

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إمدادات وفيرة متنوعة المصدر

ووصلت نسبة الملء في أكبر خزان غاز ألماني في مدينة ريدين بولاية سكسونيا السفلى إلى 81.2 بالمئة، صباح أمس، فيما وصلت نسبة الملء على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى مستوى مرتفع إلى حد 87 بالمئة، وفقا للجمعية.

من جانبها، قالت رابطة مشغلي خزانات الغاز في ألمانيا "إينس" إن نسبة الامتلاء الحالية "أعلى من المتوسط بشكل كبير"، وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة خزانات الطاقة "إينس"، سيباستيان بليشكه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "درجات الحرارة المعتدلة في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر أدت إلى استهلاك متدن نسبيا، وبالتالي تم تجنب حدوث تفريغ أقوى لخزانات الغاز".

وتراعي ألمانيا أن يصاحب عملية سحب الغاز من الخزانات استمرار تدفق الغاز إليها ولاسيما عبر واردات خطوط الأنابيب. وبحسب الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، كانت أكثر كميات الغاز الواردةأول أمس الأربعاء قادمة من النرويج وهولندا وبلجيكا. كما يتدفق الغاز إلى شبكة الغاز الألمانية عبر محطات الغاز المسال الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك تحصل ألمانيا أيضا على الغاز الطبيعي من سويسرا والدنمارك.

ع.ج/ ف.ي (د ب أ)