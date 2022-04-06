بخاخ للأنف للوقاية من كورونا

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يعمل فريق من العلماء في جامعة هلسنكي على بخاخ للأنف يقي من فيروس كورونا. وقد أظهرت الاختبارات قبل السريرية أن العنصر النشط في الرذاذ يجعل فيروس كورونا غير ضار. غير أن هذا الدواء لم يُرَخَّص له بعد.
وسط سباق محموم لتطوير لقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، شركة موديرنا الأمريكية تعلن تقدما مهما في هذا الاتجاه، معلنة مرحلة دخول التجارب النهائية. يأتي ذلك في وقت يواصل الفيروس الفتاك انتشاره القياسي.
كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحةكورونا في أفقر الدول، مطالبة بأكثر من 23 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها. ويتوقع أن تشمل الخطة استخدام حبوب تجريبية مضادة للفيروس تؤخذ عن طريق الفم.
فيما أعلنت بريطانيا المصادقة على استخدام دواء ديكساميثازون لعلاج المصابين بكورونا، لا تزال ارتدادات الجدل العالمي بشأن عقار كلوروكين تتواصل، جدل تحول لفضائح تداخلت فيها الاعتبارات العلمية بالمصالح السياسية والمالية.
منحت المملكة المتحدة، كأول بلد في العالم، الترخيص للقاح ألماني-أمريكي مضاد لفيروس كورونا، وسيبدأ استخدامه في البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل. والمفوضية الأوروبية تحدد موعدا للبت في قرار منح الترخيص لنفس اللقاح.
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