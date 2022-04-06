 بخاخ للأنف للوقاية من كورونا | DW الأخبار | DW | 07.04.2022

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DW الأخبار

بخاخ للأنف للوقاية من كورونا

يعمل فريق من العلماء في جامعة هلسنكي على بخاخ للأنف يقي من فيروس كورونا. وقد أظهرت الاختبارات قبل السريرية أن العنصر النشط في الرذاذ يجعل فيروس كورونا غير ضار. غير أن هذا الدواء لم يُرَخَّص له بعد.

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