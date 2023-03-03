 بحيرة طبريا | DW الأخبار | DW | 22.03.2023

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بحيرة طبريا

إسرائيل تنفذ المشروع الأول من نوعه في العالم، حيث تقوم بضح المياه المحلاة إلى بحيرة طبريا لإنقاذها من الجفاف.

المزيد من المركز الإعلامي

ثلوج وأمطار أقل من المعتاد وتراجع في منسوب مياه الأنهار والبحيرات ينذر بآثار كارثية على القارة العجوز

شتاء جاف يضرب أوروبا 03.03.2023

في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف! 27.02.2023

في صور.. كنوز وأسرار الإمبراطورية الغامضة في العراق

في صور.. كنوز وأسرار "الإمبراطورية الغامضة" في العراق 14.06.2022

مرتفعات حراز اليمنية، التي كانت تفوح أغلب الوقت برائحة القات، أصبحت اليوم تفوح أكثر برائحة البن اليمني. فكيف ذلك؟

مرتفعات اليمن تفوح برائحة القهوة بعدما كانت تفوح برائحة القات. 21.03.2023

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تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية... وجد أهالي في غزة حلا لإيصال أطفالهم إلى المدرسة عبر عربة يجرها حمار.

بسبب الفقر... أهالي في غزة يرسلون أطفالهم إلى المدرسة على عربة يجرها حمار 22.03.2023

زلزال يضرب باكستان وافغانستان

زلزال يضرب باكستان وافغانستان 22.03.2023

الرئيس الفرنسي يتوقع أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام، معتبراً أن هذا ضروري.

الرئيس الفرنسي يتوقع أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام، معتبراً أن هذا ضروري 22.03.2023

أصبحت لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة سادات خادم الشريعة رمزا للاحتجاجات الأخيرة ضد قواعد اللباس الديني الصارمة في بلدها.

سارة خادم تريد لعب الشطرنج باسم إيران ولكن بدون حجاب 21.03.2023

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كيف يمكن أن نساعد في إعادة الحياة للأنهار والبحيرات بعد الجفاف؟ 31.08.2022

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ARCHIV - Der Flughafen in der syrischen Hauptstadt Damaskus, aufgenommen am Montag (04.12.2006). Foto: Tim Brakemeier (zu dpa: Zeitung: Geheimer Flugverkehr zwischen Iran und Damaskus vom 28.10.2013) +++ dpa-Bildfunk +++

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قال الجيش السوري إن إسرائيل نفذت ضربة صاروخية على مطار دمشق مما تسبب في "خروجه عن الخدمة" مؤقتا، فيما ذكر المرصد السوري أن الضربات استهدفت مواقع لحزب الله ومجموعات موالية لإيران. ولم تعلق إسرائيل على ذلك.

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الجفاف في أوروبا يكشف كنوزًا كانت مغمورة في المياه! 20.08.2022

آثار من عصور ما قبل التاريخ وهياكل سفن من الحرب العالمية الثانية ونقوشات على "أحجار الجوع"؛ موجة الجفاف التي ضربت أوروبا كشفت كنوزًا مغمورة منها ما يذكر بموجات الجفاف السابقة في القارة العجوز.

Die archäologische Stätte von Kemune im ausgetrockneten Gebiet des Mosul-Stausees. Foto: Universitäten Freiburg und Tübingen, KAO Ein Team aus deutschen und kurdischen Archäolog*innen hat am Tigris eine 3400 Jahre alte Stadt aus der Zeit des Mittani-Reichs freigelegt, die aus dem Wasser des Mosul-Stausees aufgetaucht war. Ermöglicht wurde dies, weil der Wasserspiegel des Sees aufgrund extremer Trockenheit im Irak rapide abgesunken war. Bei der ausgedehnten Stadtanlage mit Palast und mehreren Großbauten könnte es sich um das alte Zachiku handeln. Dieses dürfte ein wichtiges Zentrum im Großreich von Mittani gewesen sein (ca. 1550–1350 v. Chr.).

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ساعد موسم الجفاف الذي اجتاح العراق مؤخرا علماء الآثار الألمان والعراقيين في اكتشاف مدينة زاخيكو القديمة في بحيرة سد الموصل، التي تعود إلى العصر البرونزي، وكان الأمر بمثابة سباق مع الزمن قبل أن تغمرها المياه مرة أخرى.