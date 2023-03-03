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إسرائيل تنفذ المشروع الأول من نوعه في العالم، حيث تقوم بضح المياه المحلاة إلى بحيرة طبريا لإنقاذها من الجفاف.
الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟
قال الجيش السوري إن إسرائيل نفذت ضربة صاروخية على مطار دمشق مما تسبب في "خروجه عن الخدمة" مؤقتا، فيما ذكر المرصد السوري أن الضربات استهدفت مواقع لحزب الله ومجموعات موالية لإيران. ولم تعلق إسرائيل على ذلك.
آثار من عصور ما قبل التاريخ وهياكل سفن من الحرب العالمية الثانية ونقوشات على "أحجار الجوع"؛ موجة الجفاف التي ضربت أوروبا كشفت كنوزًا مغمورة منها ما يذكر بموجات الجفاف السابقة في القارة العجوز.
ساعد موسم الجفاف الذي اجتاح العراق مؤخرا علماء الآثار الألمان والعراقيين في اكتشاف مدينة زاخيكو القديمة في بحيرة سد الموصل، التي تعود إلى العصر البرونزي، وكان الأمر بمثابة سباق مع الزمن قبل أن تغمرها المياه مرة أخرى.
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