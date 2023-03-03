بحيرة طبريا

كيف يمكن أن نساعد في إعادة الحياة للأنهار والبحيرات بعد الجفاف؟

الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟