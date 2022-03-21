بحوزتها 30 مليون دولار.. إيقاف لاجئة أوكرانية على حدود المجر

عثرت شرطة الحدود المجرية يوم الإثنين (21 مارس / آذار 2022) على أكثر من 28 مليون دولار أمريكي و1.3 مليون يورو نقداً في سيارة كانت تقلها إمرأة أوكرانية على الحدود الأوكرانية المجرية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أوكرانية، والتي كشفت أيضا في وقت لاحق عن هوية تلك المرأة، متحدثة عن أناستازيا كوتفيتسكايا، زوجة إيغور كوتفيتسكي العضو السابق في البرلمان الأوكراني.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر حقائب مليئة بالأموال، نسبت إلى الحقائب الست التي عُثر عليها بحوزة السيدة الأوكرانية والتي كانت تخبئ بداخلها النقود من أجل تهريبها خارج البلاد.

وحسب وسائل إعلام أوكرانية، كانت كوتفيتسكايا تقل سيارة ذات ترقيم مجري رفقة سائق مجري. فيما سمح حرس الحدود الأوكرانيون للسيارة بالمرور، قام نظرائهم المجريون بإيقافها وتفتيشها. واستُجوبت المرأة على الفور عن أصل النقود وأجبرت على التصريح عنها بالشكل الصحيح لدى الجمارك. بعد ذلك رفعت السلطات الأوكرانية دعوى جنائية ضدها.

وكان زوج السيدة المعنية، إيغور كوتفيتسكي، نائبا برلمانيا عن حزب "نارودني فرونت" الأوكراني ("الجبهة الشعبية") بين عامي 2014 و 2016 ، والذي كان ينتمي له أيضاً، رئيس الوزراء المؤقت آنذاك، أرسيني ياتسينيوك. وهي ذات الفترة التي ضمت فيها روسيا شبه جزيرة القرم.

وبعد مغادرته عالم السياسية، تحول كوتفيتسكي إلى رجل أعمال، بعدما كان اليد اليمنى لوزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف الذي استقال من منصبه في 2021 بعد اتهامات بالفساد وجهت له. والآن تجري التحقيقات في ما إذا كان كوتفيتسكي وزوجته قد حصلوا على هذه الأموال بطرق غير مشروعة.

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