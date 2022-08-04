بحوث كوفيد طويل الأمد في اسبانيا

كوفيد طويل الأمد - ما الذي نعرفه حتى الآن؟

بعد مرور عامين على بدء انتشار وباء كوفيد 19، لا يزال الباحثون يعملون على معرفة أسباب الأعراض الجانبية طويلة الأمد. ولماذا يصاب بها قسم من الناس، فيما لا يصاب القسم الآخر. وكيف يجب التعامل مع هذه الأعراض؟