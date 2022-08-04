 بحوث كوفيد طويل الأمد في اسبانيا | DW الأخبار | DW | 09.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

بحوث كوفيد طويل الأمد في اسبانيا

في برشلونة ومحيطها تُجرى بحوث واعدة من أجل تطوير علاجات لمرض كوفيد 19 طويل الأمد. المشكلة الرئيسية هنا هي تنوع الأعراض.

المزيد من المركز الإعلامي

كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟

كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟ 04.08.2022

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟ 08.09.2022

اختلاف حول عدد القتلى في الحرب على أوكرانيا. أمريكا قدرت العدد بمئة ألف لكل طرف في الحرب.

كم يبلغ عدد قتلى الحرب في أوكرانيا حتى الآن؟ 07.12.2022

يعاني طلاب كلية الطب في جامعة حلب الحرة من عدم وجود مشفى جامعي، وهو ما يعطل مسيرتهم الدراسية

معاناة طلاب الطب في جامعة حلب الحرة 07.12.2022

المزيد DW الأخبار

ما أعراض متلازمة كوفيد طويل الأمد؟

ما أعراض متلازمة كوفيد طويل الأمد؟ 09.12.2022

DW Covid-19 Spezial arabisch Sendungslogo Composite

خطورة عواقب كوفيد طويلة الأمد ومواضيع أخرى 08.12.2022

غانا: صحفية تروي قصتها مع بكوفيد 19

غانا: صحفية تروي قصتها مع بكوفيد 19 08.12.2022

ستختبر الحكومة الألمانية أجهزة الإنذار المتوفرة لديها في إطار تدريب جماعي يوم الإنذار الاتحادي في الثامن من ديسمبر 2022

نظام جديد للإنذار في حالات الطوارئ في ألمانيا 07.12.2022

اقرأ أيضا

ARCHIV - 30.11.2021, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Ärzte und Pflegekräfte betreuen einen Patienten bei einer Lungenspiegelung in einem der Behandlungszimmer auf der Intensivstation in der Universitätsmedizin Rostock. Die vierte Corona-Welle scheint zumindest etwas abzuklingen. Doch Omikron könnte die Entwicklung schon bald wieder umkehren. (zu dpa: Corona-Lage entspannt sich offenbar etwas - aber Omikron lauert schon) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

300 ألف مريض في ألمانيا عولجوا من أعراض كوفيد طويلة الأمد 30.04.2022

أفاد تقرير طبي ألماني بأن حوالي 300 ألف شخص عولجوا في عيادات الأطباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2021 يعانون من أعراض ممتدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

This photo taken on February 20, 2020 shows a doctor looking at a lung CT image at a hospital in Yunmeng county, Xiaogan city, in China's central Hubei province. - China on February 21 touted a big drop in new cases of the coronavirus as a sign it has contained the epidemic, but fears grew abroad after two former passengers of a quarantined cruise ship died in Japan and a cluster of infections increased in South Korea. (Photo by STR / AFP) / China OUT

كوفيد طويل الأمد - ما الذي نعرفه حتى الآن؟ 13.02.2022

بعد مرور عامين على بدء انتشار وباء كوفيد 19، لا يزال الباحثون يعملون على معرفة أسباب الأعراض الجانبية طويلة الأمد. ولماذا يصاب بها قسم من الناس، فيما لا يصاب القسم الآخر. وكيف يجب التعامل مع هذه الأعراض؟

71. Internationale Frankfurter Buchmesse 2019. Besuchertag. Menschenmasse in einem Quergang der Halle 3, bei den Kinder- und Jugendbüchern. | Verwendung weltweit

معرض فرانكفورت 2022 - إسبانيا ضيف الشرف فماذا عن العرب؟ 18.10.2022

يشارك ملك إسبانيا الثلاثاء في افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. فإسبانيا ضيف الشرف 2022 وهي من أكبر أسواق الكتب عالميا ويركز المعرض على موضوع الترجمة ويبرز المبادئ الأساسية للديمقراطية. وتعد جهة عربية شهيرة بـ"مشاركة مميزة".

Wann endet die Maskenpflicht in Deutschland? Experten gehen davon aus, dass uns der Mundschutz noch eine Weile erhalten bleibt. Archivfoto: Junge Frau mit Mundschutz,Maske. Schild Maskenpflicht Maskenpflicht in Fussgaengerzonen und oeffentlichen Plaetzen in Muenchen am 11.11.2020. MODEL RELEASED!

ألمانيا- مطالب بعودة الارتداء الإجباري للكمامة في الأماكن المغلقة 15.10.2022

تصاعدت المطالب بعودة إجبارية ارتداء الكمامات في ألمانيا في الأماكن المغلقة والولايات التي تزيد فيها العدوى، خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.