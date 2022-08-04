بحوث كوفيد طويل الأمد في اسبانيا

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في برشلونة ومحيطها تُجرى بحوث واعدة من أجل تطوير علاجات لمرض كوفيد 19 طويل الأمد. المشكلة الرئيسية هنا هي تنوع الأعراض.
أفاد تقرير طبي ألماني بأن حوالي 300 ألف شخص عولجوا في عيادات الأطباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2021 يعانون من أعراض ممتدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
بعد مرور عامين على بدء انتشار وباء كوفيد 19، لا يزال الباحثون يعملون على معرفة أسباب الأعراض الجانبية طويلة الأمد. ولماذا يصاب بها قسم من الناس، فيما لا يصاب القسم الآخر. وكيف يجب التعامل مع هذه الأعراض؟
يشارك ملك إسبانيا الثلاثاء في افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. فإسبانيا ضيف الشرف 2022 وهي من أكبر أسواق الكتب عالميا ويركز المعرض على موضوع الترجمة ويبرز المبادئ الأساسية للديمقراطية. وتعد جهة عربية شهيرة بـ"مشاركة مميزة".
تصاعدت المطالب بعودة إجبارية ارتداء الكمامات في ألمانيا في الأماكن المغلقة والولايات التي تزيد فيها العدوى، خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.
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