 بحوث الفضاء: هل تحتاج لرواد فضاء؟ | المستقبل الآن | DW | 13.02.2022

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المستقبل الآن

بحوث الفضاء: هل تحتاج لرواد فضاء؟

ن أجل استكشاف الفضاء ليس بالضرورة اللجوء دائماً لرواد الفضاء، "فرانك غروب" من مرصد جامعة ميونيخ مثلاً ليس بحاجة لرحلة كالتي يقوم بها رواد الفضاء عادة، لكن الصور التي يرسلها الرواد من الفضاء هي التي تثير اهتمام الناس ببحوث الفضاء.

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