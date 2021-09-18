بحوث الفضاء: هل تحتاج لرواد فضاء؟

مهندس بيانات يدخل تاريخ الفضاء بمرحه خلال انعدام الجاذبية

ضمن مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاماً، كان ضمن أول طاقم رواد فضاء من المدنيين يصل للفضاء الخارجي أمس، دخول تاريخ الطيران في الفضاء، من خلال تصرف مرح أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا. فماذا فعل؟