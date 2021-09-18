بحوث الفضاء: هل تحتاج لرواد فضاء؟

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ن أجل استكشاف الفضاء ليس بالضرورة اللجوء دائماً لرواد الفضاء، "فرانك غروب" من مرصد جامعة ميونيخ مثلاً ليس بحاجة لرحلة كالتي يقوم بها رواد الفضاء عادة، لكن الصور التي يرسلها الرواد من الفضاء هي التي تثير اهتمام الناس ببحوث الفضاء.
ضمن مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاماً، كان ضمن أول طاقم رواد فضاء من المدنيين يصل للفضاء الخارجي أمس، دخول تاريخ الطيران في الفضاء، من خلال تصرف مرح أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا. فماذا فعل؟
بعد تراجع منيت بها وكالة الفضاء الروسية في سمعتها الإعلامية، موسكو تعلن عن تصوير أول فيلم في الفضاء، والذي من شأنه أن يعيد اسمها على ساحة القطاع الفضائي، ويضعها مرة أخرى في مواجهة مباشرة مع برنامج الفضاء الأمريكي.
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