 بحضور ماكرون.. تشييع الرئيس التشادي إدريس ديبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.04.2021

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بحضور ماكرون.. تشييع الرئيس التشادي إدريس ديبي

بحضور ماكرون و11 رئيس دولة أقيمت مراسم تشييع الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهة متمردين. وأبدت فرنسا ودول الساحل التي تكافح معا الجهاديين في هذه المنطقة دعمها للعملية الانتقالية.

حكم الرئيس التشادي المقتول إدريس ديبي بقبضة من حديد على مدار ثلاثة عقود

حكم الرئيس التشادي المقتول إدريس ديبي بقبضة من حديد على مدار ثلاثة عقود

تم اليوم الجمعة (23 نيسان/أبريل 2021) في نجامينا مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي اتنو الذي توفي الاثنين بحسب رئاسة الجمهورية، بحضور العديد من رؤساء الدول بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى فور وصوله نجله رئيس المجلس العسكري الحاكم حالياً.

مختارات

خلال الحرب العالمية الأولى خدم مئات الآلاف من الأفارقة والهنود وأبناء الشعوب الأخرى ضمن جيوش الدول التي كانت تستعمر بلادهم وخاصة بريطانيا وفرنسا. وهؤلاء الجنود لم يكونوا سوى "وحوش" بالنسبة لألمانيا وآلتها الدعائية.

سجاد أحمر وحرس شرف وطبول ورئيس الدولة ورئيس الأركان. ما سبق ليس استقبالاً رسمياً لضيف رفيع المستوى، بل لرفات 24 مقاتلاً قضوا على يد المستعمر الفرنسي وبقيت محفوظة لسنوات في متحف الإنسان في باريس.

أعلن الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، توليه "مهام رئيس جمهورية" تشاد بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو، إضافة إلى منصبة كـ"قائد أعلى للقوات المسلحة". من جانبهم يستعد متمردون للهجوم على العاصمة نجامينا.

أعلن الجيش التشادي مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين وذلك بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة. يعد ديبي أحد أطول الرؤساء حكماً في إفريقيا وكان يحكم البلاد بقبضة من حديد.

ووصل نعش إدريس ديبي الذي حكم البلاد لثلاثين عاما بقبضة من حديد، إلى ساحة الأمة على منصة شاحنة صغيرة وقد لف بالعلم الوطني ويحيط به جنود من الحرس الرئاسي.

وتوفي ادريس ديبي اتنو بحسب الرئاسة التشادية، الإثنين متأثرا بجروح أصيب بها على الجبهة في مواجهة المتمردين.

ويمثل حضور رؤساء الدول تحديا أمنياً كبيراً للنظام الجديد الذي ما زال يواجه متمردين قادمين من ليبيا وعدوا بالزحف إلى نجامينا ويرفضون الانتقال العسكري. 

كما يمكن أن يأتي التهديد من داخل النظام لأن تولي الشاب محمد إدريس ديبي السلطة مفاجئ ووجود شخصيات كانت تطمح للصعود إلى السلطة من داخل عشيرة رئيس الدولة الراحل. 

"ابن الرئيس" ..الرجل القوي الجديد 

وابنه محمد إدريس ديبي جنرال يبلغ من العمر 37 عاما وأصبح الرجل القوي الجديد للنظام. وهو يتمتع بسلطات كاملة لكنه وعد بمؤسسات جديدة بعد انتخابات "حرة وديموقراطية" خلال عام ونصف العام، فيما يرى العديد من المعارضين الذين تعرضوا للقمع من قبل نظام إدريس ديبي أن تولي الحكم بهذه الطريقة ليس سوى "انقلاب مؤسسي". 

وحضر رؤساء حوالى 12 دولة إلى العاصمة التشادية الجمعة بينهم قادة الدول الأربع الأخرى في مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا) ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. كما أكد الكونغولي فيليكس تشيسكيدي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي حضوره.

ووصل ماكرون رئيس الدولة الغربي الوحيد الذي يحضر التشييع، مساء الخميس إلى نجامينا والتقى على الفور ابن الرئيس الراحل في خطوة يراها الخبراء والمعارضون أنها تعني أن فرنسا التي أنقذت نظام الرئيس الراحل عسكريا مرتين على الأقل بعدما هدده المتمردون في 2008 و2019، ستبقي على دعمها لخليفته على الأرجح.

منذ وصوله إلى السلطة بالقوة في 1990 بمساعدة باريس، اعتمد إدريس ديبي باستمرار على القوة الاستعمارية السابقة. وبعد وفاته أعربت فرنسا في عدة مناسبات عن قلقها بشأن "استقرار تشاد ووحدة أراضيها". وتضم نجامينا مقر قيادة قوتها برخان لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل. 

وبعد هبوط طائرته على مدرج القاعدة العسكرية التي تضم مقر قيادة القوة الفرنسية، واكبت آليات مدرعة من برخان ماكرون إلى السفارة الفرنسية، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. 

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مسائية DW: مقتل الرئيس إدريس ديبي ... ما الذي يجري في تشاد؟

فرنسا ودول الساحل تدعم العملية الانتقالية

وقبل بدء الجنازة صباح الجمعة التقى ماكرون ورؤساء مجموعة الساحل الأربع الأخرى محمد ديبي "لمشاورات حول العملية الانتقالية الجارية"، كما ذكرت الرئاسة الفرنسية لفرانس برس.

وأكدت الرئاسة الفرنسية الجمعة أن فرنسا ودول الساحل الخمس التي تكافح معا الجهاديين في هذه المنطقة من إفريقيا، أعربت عن "دعمها المشترك للعملية الانتقالية المدنية العسكرية" لنجل الرئيس.

وأوضحت أنه قبل بدء الجنازة الوطنية زار ماكرون ونظراؤه النيجيري والبوركينابي والمالي والموريتاني الجنرال محمد إدريس ديبي وعبروا له عن "وحدة رؤيتهم" كما قال مصدر في الاليزيه لفرانس برس، موضحا أن مجموعة الساحل "تقف إلى جانب تشاد وتعرب عن دعمها المشترك لعملية الانتقال المدني العسكري من اجل استقرار المنطقة".

 وتساءل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس "هل سيضمن المجلس العسكري الانتقالي استقرار تشاد ووحدة وسلامة أراضيها؟". كما تساءل عن قدرته على "تطبيق عملية ديموقراطية" مع احترام التزاماته العسكرية في المنطقة. 

وأبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الملاحظات نفسها. وقال خلال زيارة لموريتانيا الخميس قبل التوجه إلى جنازة إدريس ديبي "يجب أن نساعد تشاد. يجب أن نتجاهل الاعتبارات السياسية". 

ومن المقرر أن ينقل جثمان إدريس ديبي بالطائرة إلى أمجراس التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر، لدفنه بالقرب من والده في هذه القرية الصغيرة المجاورة لمسقط رأسه بيردوبا عاصمة إقليم إنيدي الشرقي (شمال شرق) بالقرب من الحدود السودانية.

ع.ح./خ.س. (ا ف ب، رويترز)

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