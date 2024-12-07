بحضور زعماء العالم.. كاتدرائية نوتردام تعيد فتح أبوابها

شهدت العاصمة الفرنسية باريس إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، بعد خمس سنوات من الحريق. الحفل الذي جرى بحضور دولي لافت، كان تتويجًا لجهود ترميم ضخمة بتمويل من تبرعات تجاوزت 840 مليون يورو.

في أجواء مفعمة بالأمل والفخر، أعلنت باريس السبت (السابع من ديسمبر/ كانون الأول)، أن كنيسة نوتردام، هذا المعلم التاريخي ذو الـ860 عامًا، عادت لتبث رسائل الأمل والإرادة من جديد

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "امتنانه" لجميع من ساهموا في إعادة ترميم كاتدرائية نوتردام، التي أعيد افتتاحها بعد خمس سنوات من الحريق الذي دمر أجزاءً كبيرة منها. وفي كلمته خلال الاحتفالية، قال ماكرون: "أقف أمامكم ... لأعبر عن امتنان الأمة الفرنسية. الليلة، تدق أجراس نوتردام مرة أخرى، مرسلة موسيقى الأمل إلى سكان باريس وفرنسا والعالم".

وشارك نحو أربعين من قادة الدول والحكومات والملوك والأمراء في هذه المراسم التي تستمر الأحد بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووريث العرش البريطاني الأمير وليام والملياردير إيلون ماسك. وصافح ترامب زيلينسكي أثناء الحدث، بينما ألقى ماكرون خطابًا أشاد فيه بالعمل الجماعي الذي أدى إلى ترميم هذا المعلم التاريخي.

المراسم والافتتاح

بدأت الاحتفالية بقرع رئيس أساقفة باريس لوران أولريش أبواب الكاتدرائية ثلاث مرات بصولجانه، تلتها ترانيم داخل الكاتدرائية. وقبل ذلك بدقائق، دقت أجراس نوتردام، مُعلنة بدء الاحتفالات التي تابعها مئات الحضور في الداخل وآلاف عبر الشاشات.

الرئيس الألماني شتاينماير والأمريكي المنتخب ترامب، من بين الحضور الرسمي الكبير لإعادة افتتاح الكاتدرائية صورة من: Ludovic Marin/REUTERS

خضعت الكاتدرائية لعملية ترميم دقيقة تضمنت إعادة بناء البرج والأقبية المضلعة وترميم التماثيل والزخارف. وأصبحت الأحجار البيضاء والزخارف الذهبية أكثر تألقًا من أي وقت مضى. وقال الأسقف أولريش: "الجميع كان يقول لي +أعيدوا لنا الكاتدرائية كما كانت+ إلا أنها ستكون أجمل بكثير".

جهود عالمية وتكاتف فريد

ساهم في عملية الترميم أكثر من 250 شركة وحوالي ألفي حرفي من نجارين وبنائين وفناني الزجاج الملون، باستخدام تقنيات تقليدية. وأشاد المؤرخ داميان بيرن بهذه الجهود، مؤكدًا أن "نوتردام هي أكثر من مجرد نصب تذكاري فرنسي، إنها رمز عالمي يبث الطمأنينة في عالم دائم التغير".

بلغت تكلفة الترميم حوالي 700 مليون يورو، تم جمعها عبر تبرعات تجاوزت 840 مليون يورو من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تستقبل الكاتدرائية نحو 15 مليون زائر سنويًا بدءًا من العام المقبل.

تُعتبركاتدرائية نوتردام، التي وُضع حجر أساسها عام 1163، رمزًا دينيًا وثقافيًا عالميًا. وبرزت أهميتها مجددًا بفضل الحملة العالمية التي جمعت التبرعات لإعادة بنائها. من المتوقع أن تستقبلالكاتدرائية حوالي 15 مليون زائر سنويًا.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا، أ ف ب، رويترز)