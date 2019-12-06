بحضور بن سلمان: جوشوا يثأر من رويز ويستعيد ألقابه

استعاد ملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا لقبه العالمي، بفوزه على الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز بالنقاط مساء السبت (7 ديسمبر/ كانون الأول 2019) في الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

ونجح جوشوا في استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في حزيران/ يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية الفنية خلال الجولة السابعة.

وقدم جوشوا مباراة مميزة تفوق فيها بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمَين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه تحت ناظري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

انتوني جوشوا يحي الجماهير بعد الانتصار على أندي رويز في الدرعية

وأقيمت المباراة الثأرية في حلبة تتسع لـ15 ألف شخص تم بناؤها لاستضافة الحدث في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

ص.ش (أ ف ب)