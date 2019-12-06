 بحضور بن سلمان: جوشوا يثأر من رويز ويستعيد ألقابه | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 07.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بحضور بن سلمان: جوشوا يثأر من رويز ويستعيد ألقابه

استعاد جوشوا ألقاب رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي إيه" ،ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو"، والاتحاد الدولي للملاكمة "أي بي إف" والمنظمة الدولية للملاكمة "أي بي أو" للوزن الثقيل بالفوز على بطل العالم أندي رويز.

Boxen IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Titel | Andy Ruiz Jr vs. Anthony Joshua (Action Images via Reuters/A. Couldridge)

استعاد ملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا لقبه العالمي، بفوزه على الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز بالنقاط مساء السبت (7 ديسمبر/ كانون الأول 2019) في الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

ونجح جوشوا في استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في حزيران/ يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية الفنية خلال الجولة السابعة.

وقدم جوشوا مباراة مميزة تفوق فيها بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمَين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه تحت ناظري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

Boxen IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Titel | Anthony Joshua Sieger (Action Images via Reuters/A. Couldridge)

انتوني جوشوا يحي الجماهير بعد الانتصار على أندي رويز في الدرعية

وأقيمت المباراة الثأرية في حلبة تتسع لـ15 ألف شخص تم بناؤها لاستضافة الحدث في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

ص.ش (أ ف ب)

مختارات

نزال جوشوا ضد رويز - تلميع صورة السعودية عبر الرياضة؟

نزال الملاكمين المحترفين أنتوني جوشوا وأندي رويز جونيور يعد أول بطولة للملاكمة للوزن الثقيل في الشرق الأوسط – وهو جزء من حملة سعودية للعلاقات العامة. منظمة العفو الدولية تتحدث عن "غسيل عبر الرياضة". (06.12.2019)  

مواضيع ذات صلة

Saudi Arabien Riad | Pressekonferenz zu Boxkampf: Andy Ruiz Jr v Anthony Joshua

نزال جوشوا ضد رويز - تلميع صورة السعودية عبر الرياضة؟ 06.12.2019

نزال الملاكمين المحترفين أنتوني جوشوا وأندي رويز جونيور يعد أول بطولة للملاكمة للوزن الثقيل في الشرق الأوسط – وهو جزء من حملة سعودية للعلاقات العامة. منظمة العفو الدولية تتحدث عن "غسيل عبر الرياضة".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بحضور بن سلمان: جوشوا يثأر من رويز ويستعيد ألقابه

الجزائري بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ لفوز مثير على بايرن

لسان دافيد لويز يضع أرسنال في مأزق!

ساري يوجه تهديداً مبطناً لرونالدو!

نزال جوشوا ضد رويز - تلميع صورة السعودية عبر الرياضة؟

تياغو سيلفا يتمنى البقاء في سان جيرمان فهل من مستجيب؟