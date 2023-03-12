بحجة "المساواة"... إيقاف آلاف الطلاب السوريين اللاجئين عن الدراسة في لبنان بقرار وزاري.

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تراقب ريم الأحمد بحسرة جيرانها من أطفال الحيّ خلال عودتهم من المدارس الخاصة، فهي محرومة من المدرسة بسبب قرار وزارة التربية اللبنانية بوقف التعليم للطلاب السوريين في لبنان.
الاحتجاجات الطلابية في إيران آخذة في الانتشار. وسبب الاستخدام الوحشي للسلاح بإحدى جامعات النخبة بطهران غضب الكثيرين. وحتى طالبات وطلبة المدارس ينضمون أيضًا إلى الاحتجاجات. ولطالما كان للطلبة دور قيادي في احتجاجات مهمة.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا ترد تقارير عن المعاملة غير المتكافئة والتمييز ضد غير الأوكرانيين في محطات القطار والحدود. والآن بعد أن أصبح مواطنو هذه الدول الأخرى منتشرين في أنحاء أوروبا، فإنهم يواجهون تحديات إضافية.
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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