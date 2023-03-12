 بحجة "المساواة"... إيقاف آلاف الطلاب السوريين اللاجئين عن الدراسة في لبنان بقرار وزاري. | DW الأخبار | DW | 13.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

بحجة "المساواة"... إيقاف آلاف الطلاب السوريين اللاجئين عن الدراسة في لبنان بقرار وزاري.

تراقب ريم الأحمد بحسرة جيرانها من أطفال الحيّ خلال عودتهم من المدارس الخاصة، فهي محرومة من المدرسة بسبب قرار وزارة التربية اللبنانية بوقف التعليم للطلاب السوريين في لبنان.

المزيد من المركز الإعلامي

خمسة آلاف متظاهر يحتشدون في العاصمة المولدوفية

خمسة آلاف متظاهر يحتشدون في العاصمة المولدوفية 12.03.2023

تنطلق الليلة فعاليات مهرجان أوسكار ومن بين أبرز مرشحيها فيلم في الغرب لاشيء جديد للمخرج الألماني إدوارد برغر

تنطلق الليلة فعاليات مهرجان أوسكار ومن بين أبرز مرشحيها فيلم "في الغرب لاشيء جديد" للمخرج الألماني إدوارد برغر 12.03.2023

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت للأسبوع العاشر على التوالي، احتجاجا على مشروع لإصلاح النظام القضائي

تواصل المظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي 12.03.2023

مجموعة فاغنر تزعم إحراز مزيد من التقدم في باخموت

مجموعة فاغنر تزعم إحراز مزيد من التقدم في باخموت 12.03.2023

المزيد DW الأخبار

أوسكار 2023 يعود بكامل رونقه بحفل بهيج ومفاجآت

حفل أوسكار 2012: سبع جوائز لفيلم: "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" 13.03.2023

بوتشا الأوكرانية: مشاريع إعادة ترميم لكن في أحياء دون أخرى

بوتشا الأوكرانية: مشاريع إعادة ترميم لكن في أحياء دون أخرى 13.03.2023

13.03.2023 *** An outdoor screen shows a live news coverage of China’s President Xi Jinping delivering a speech during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People, along a street in Beijing on March 13, 2023. (Photo by JADE GAO / AFP)

البرلمان الصيني يختتم أعماله بجملة تغييرات هيكلية 13.03.2023

أكثر من 4 آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال الأيام الأربعة الماضية.

أكثر من 4 آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال الأيام الأربعة الماضية. 12.03.2023

اقرأ أيضا

Iranian students remove their headscarf during protest for Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police, in Tehran. Fresh protests broke out on September 19 in Iran over the death of a young woman who had been arrested by the morality police that enforces a strict dress code, local media reported. Public anger has grown since authorities on Friday announced the death of Mahsa Amini, 22, in a hospital after three days in a coma, following her arrest by Tehran's morality police during a visit to the capital on September 13. Tehran, Iran, on October 01, 2022. I Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

احتجاجات الطالبات والطلاب في إيران تتحدى سلطة الدولة 06.10.2022

الاحتجاجات الطلابية في إيران آخذة في الانتشار. وسبب الاستخدام الوحشي للسلاح بإحدى جامعات النخبة بطهران غضب الكثيرين. وحتى طالبات وطلبة المدارس ينضمون أيضًا إلى الاحتجاجات. ولطالما كان للطلبة دور قيادي في احتجاجات مهمة.

Menschen aus der Ukraine verlassen einen Zug, der 275 Personen in die ungarische Grenzstadt Zahony gebracht hat. Zahlreiche Ukrainer verlassen nach Militäraktionen Russlands auf ukrainischem Staatsgebiet das Land. +++ dpa-Bildfunk +++

منظمة الهجرة: ينبغي عدم التمييز بحق اللاجئين غير الأوكرانيين 20.04.2022

منذ بداية الحرب على أوكرانيا ترد تقارير عن المعاملة غير المتكافئة والتمييز ضد غير الأوكرانيين في محطات القطار والحدود. والآن بعد أن أصبح مواطنو هذه الدول الأخرى منتشرين في أنحاء أوروبا، فإنهم يواجهون تحديات إضافية.

A general view of Gaza before the start of a reported Israel-Gaza ceasefire, in Gaza City, May 20, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

++تغطية مستمرة++ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يدخل حيّز التنفيذ 21.05.2021

دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.