بحث متواصل عن غواصة مختفية في موقع حطام تيتانيك

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تستمر فرق الانقاذ في البحث عن غواصة سياحية، اختفت خلال رحلة لموقع حطام سفينة تيتانيك، وعلى متنها خمسة أشخاص من بينهم رجل أعمال بريطاني. وتقع تيتانيك، التي غرقت في عام 1912 في قاع المحيط الأطلسي على مسافة نحو 400 ميل بحري قبالة ساحل نيوفاوندلاند.
تسلم أوسكار مارتينيز، الصحافي الاستقصائي من السلفادور، جائزة DW لعام 2023 خلال فعاليات النسخة الـ16 من منتدى الإعلام في بون. وفي كلمته سلط الضوء على ما يعانيه الصحافيون في بلاده من القمع والاضطهاد قائلا: الصمت ليس خيارا.
تواجه البشرية تحديات جمة كالتغير المناخي والحروب وتضاؤل الموارد الطبيعية والجوائح، لكن وبدل التكاتف تزداد الانقسامات والتجاذبات. النسخة 16 من منتدى دويتشه فيله الإعلامي (GMF) تهدف إلى بناء جسور التواصل!
عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونمتصلين وا بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 17يونيو وحتى يوم الجمعة 23 يونيو 2023.
شاركت فرقة "فولني كور" الغنائية البيلاروسية في حفل افتتاح فعاليات منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة دويتشه فيله (DW) في مدينة بون على مدار يومين. وأصبحت الفرقة علامة بارزة للاحتجاجات ضد نظام الرئيس لوكاشينكو.
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