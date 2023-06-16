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بحث متواصل عن غواصة مختفية في موقع حطام تيتانيك

تستمر فرق الانقاذ في البحث عن غواصة سياحية، اختفت خلال رحلة لموقع حطام سفينة تيتانيك، وعلى متنها خمسة أشخاص من بينهم رجل أعمال بريطاني. وتقع تيتانيك، التي غرقت في عام 1912 في قاع المحيط الأطلسي على مسافة نحو 400 ميل بحري قبالة ساحل نيوفاوندلاند.