بحثاً عن حلول.. أوراق ميسي المكشوفة تضعه في ورطة

رغم أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 19 هدفاً، إلاّ أن مستوى أحسن لاعب في العالم ست مرات تراجع نوعاً ما في الآونة الأخيرة، إذ صام عن التهديف في أكثر من مباراة، وعجز عن مراوغة لاعبين كان يتلاعب بهم بسهولة في وقت سابق.

وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية أن خصوم النجم الأرجنتيني، يقضون ساعات طويلة في دراسة تحركاته ومراوغاته، من أجل الحد من خطورته فوق المستطيل الأخضر، وحرمان برشلونة من أهم أسلحته الهجومية.

وأوضحت "ماركا" أن ليونيل ميسي، يتحتم عليه الآن "إعادة اختراع" نفسه بسرعة كبيرة بهدف التغلب على خصومه، الذين يلاحقونه. وأضافت أن ميسي يحاول أيضاً التكيف مع أسلوب لعب المدرب الجديد للفريق كيكي سيتين.

وتابع نفس المصدر أن أبرز مثال على تطور أساليب الخصوم، في التعامل مع خطورة ليونيل ميسي هي مباراة نهاية الأسبوع الماضي، بين برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني. وأضافت أنه عندما تقدم ميسي لتسديد ركلة حرة، تراجع ريال سوسيدا إلى منطقة الجزاء وشكل قفط ثلاثة لاعبين الجدار أمام تسديد ميسي.

ونقلت "ماركا" عن لاعب ريال سوسيداد ميكيل ميرينو قوله "قبل مواجهة لاعب بفعالية ميسي في تسجيل الركلات الحرة،عملنا طيلة الأسبوع الماضي على التدرب على كيفية صد هذه الكرات". وأضاف: "أعتقد أن ميسي فوجئ برؤية كيف أننا وضعنا أنفسنا".

وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أنها ليست المرة الأولى، التي تخترع فيها الفرق المنافسة استراتيجيات جديدة لمنع ميسي من هز الشباك، وأضافت أن بعض الفرق مثل فياريال وتوتنهام وإنتر ميلان قامت بنفس الشيء لإيقاف خطورة ميسي.