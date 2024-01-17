بثلاثية في مرمى تنزانيا.. المغرب يوجه رسالة شديدة للمنافسين

استهل منتخب المغرب مشاركته في البطولة بفوز كبير 3 / صفر على منتخب تنزانيا في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة وأرسل المغرب برسالة قوية للمنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمنافسة على اللقب في كوت ديفوار.

كشّر المغرب رابع كأس العالم 2022 عن أنيابه مبكرا بفوز سهل على تنزانيا المنقوصة 3-0 الأربعاء (17 يناير/ كانون الثاني 2024) على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.

سجّل لاعب الشباب السعودي القائد رومان سايس (30)، ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي (77) ومهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري (80) ثلاثية المغرب.

ونجا المغرب من كبوات الكبار أمام المنتخبات الصغيرة، كما حقّق الفوز الأول للعرب في البطولة، بعد تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس وموريتانيا.

وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية صعبة اذ وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، فيما قاربت نسبة الرطوبة 80 في المئة.

ولعبت تنزانيا منقوصة لأكثر من 20 دقيقة بعد طرد لاعب شاختار دونتيسك الأوكراني نوفاتوس ميروشي لحصوله على بطاقتين صفراوين للخشونة (70)، وهو ما استغله المغرب أحسن استغلال فزاد من غلته وأحرز هدفين.

ودفع المدرب وليد الركراكي بمحمد الشيبي بدلاً من يحيى عطية الله المصاب، وفضّل عبد الصمد الزلزولي على سفيان بوفال العائد إلى الملاعب مؤخراً بعد تعافيه من اصابة أبعدته نو 3 أشهر.

وكان لاعب غلطة سراي التركي حكيم زياش أنشط لاعبي المغرب ووزع الكرات على زملائه فيأرجاء الملعبمن دون خطورة كبيرة حتى الثلث الأخير من الشوط الأول.

وبعد كرة طويلة من زياش، هيّأ الجناح عبد الصمد الزلزولي الكرة برأسه لمهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري الذي أخفق في افتتاح التسجيل بعدما علت تسديدته العارضة (9).

ومن خطأ تحصل عليه بنفسه على حافة منطقة الجزاء، سدّد زياش ركلة حرة مباشرة بيسراه بقوة من فوق الحائط أبعدها حارس سيمبا عايشي سالوم مانيولا لكنّ المدافع سايس تابعها في الشباك (30).

وهو الهدف الثالث لسايس في 76 مباراة دولية.

وبعد تمريرة بينية جميلة من لاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي، سدّد زياش المنفرد بقوة من داخل المنطقة لكنّ مانيولا ابعدها لركنية (36).

وراوغ الجناح عبد الصمد الزلزولي مدافع تنزانيا بشكل مذهل داخل المنطقة قبل أنّ يسدد بقوة لكنّ خارج المرمى (39).

وسيطر المغرب على الشوط الثاني أيضا، لكنّ نقطة التحول كانت طرد المدافع ميروشي لتحصله على البطاقة الصفراء الثانية للخشونة ضد أوناحي (70).

وخرج سليم أملاح والزلزولي وحلّ أمين عدلي وبلال الخنوس بدلا منهما (72).

كشر منتخب المغرب عن أنيابه، وبعث برسالة شديدة اللهجة للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم عن قدومه بقوة للمنافسة على اللقب القاري. صورة من: Sia Kambou/AFP/Getty Images

ولم يتأخر المغرب في استغلال النقص العددي ليهز الشباك في مناسبتين، بداية بعد تبادل رائع للكرة بين البديل مهاجم بايرن ليفركوزن الألماني أمين عدلي وأوناحي، ليسدّد الأخير كرة أرضية قوية من على حافة منطقة الجزاء إلى يمين الحارس(77). قبل أن يبصم النصيري على الثالث بتسديدة على الطاير بقدمه اليسرى اثر تمريرة من حكيمي على الجهة اليمنى بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لتبديد الشكوك حول تسلل (80).

وبات النصيري اللاعب المغربي الوحيد الذي يسجل في أربع نسخ توالياً من البطولة القارية.

واقدم الركراكي على ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، فدفع بكل من أمين حارث وأيوب الكعبي وبوفال بدلاً من زياش والنصيري وأوناحي (81).

وبعد تسديدة قوية من عدلي من خارج المنطقة، أخفق مهاجم غنك البلجيكي الخنوس في إيداع الكرة الساقطة من الحارس على بعد أمتار قليلة من المرمى (90+2).

وفشلت تنزانيا في تحقيق فوزها الأول فيالبطولة القارية في مشاركتها الثالثة بعد عامي 1980 و2019.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب ا)