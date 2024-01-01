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بتينا باومان
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موضوعات من بتينا باومان
كنوز مفقودة حول العالم.. بين الحقيقة والأسطورة!
كنوز مفقودة حول العالم.. بين الحقيقة والأسطورة!
من غرفة العنبر إلى كنز الكنيسة الغامض في ليما: العديد من الكنوز الثمينة لا تزال مفقودة، وحول بعضها تدور الأساطير.
ثقافة
2024/1/29
٢٩ يناير ٢٠٢٤
11 صورة
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