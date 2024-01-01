تداعيات هجمات الحوثيين

يشن المتمردون الحوثيون في اليمن ردا على الحرب في غزة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر على التجارة العالمية. بينما ترد الولايات المتحدة وبريطانيا بقصف مواقع للحوثيين. فما مآلات هذا التصعيد؟
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة
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ضيوف الحلقة:
ناجح العبيدي، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية //
وليد الشيخ، صحفي ومحلل سياسيالمدنية //
توفيق الحميدي، ناشط سياسي وحقوقي - مدينة فينا
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!