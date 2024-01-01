تداعيات هجمات الحوثيين

2024/1/18 ١٨ يناير ٢٠٢٤

يشن المتمردون الحوثيون في اليمن ردا على الحرب في غزة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر على التجارة العالمية. بينما ترد الولايات المتحدة وبريطانيا بقصف مواقع للحوثيين. فما مآلات هذا التصعيد؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة