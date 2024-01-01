هل الناتو جاهز لأجل أوكرانيا؟

2024/1/25 ٢٥ يناير ٢٠٢٤

يجري حلف شمال الأطلسي أكبر مناوراته العسكرية منذ الحرب الباردة في سيناريو يحاكي هجومًا روسيًا محتملاً على أراضي الحلفاء. لكن بينما يسعى الناتو لردع روسيا، هل ما زال بإمكانه دعم أوكرانيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب