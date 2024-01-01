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سياسةأوكرانيا

هل الناتو جاهز لأجل أوكرانيا؟

٢٥ يناير ٢٠٢٤

يجري حلف شمال الأطلسي أكبر مناوراته العسكرية منذ الحرب الباردة في سيناريو يحاكي هجومًا روسيًا محتملاً على أراضي الحلفاء. لكن بينما يسعى الناتو لردع روسيا، هل ما زال بإمكانه دعم أوكرانيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب

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ضيوف الحلقة: ناصر جبارة، صحفي متخصص في الشؤون الأوروبية // جيهان أبو زيد، باحثة سياسية // باسل الحاج جاسم، باحث في العلاقات الروسية الأطلسية والقوقاز

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Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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