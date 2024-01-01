هل الناتو جاهز لأجل أوكرانيا؟

يجري حلف شمال الأطلسي أكبر مناوراته العسكرية منذ الحرب الباردة في سيناريو يحاكي هجومًا روسيًا محتملاً على أراضي الحلفاء. لكن بينما يسعى الناتو لردع روسيا، هل ما زال بإمكانه دعم أوكرانيا؟
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب
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ضيوف الحلقة: ناصر جبارة، صحفي متخصص في الشؤون الأوروبية // جيهان أبو زيد، باحثة سياسية // باسل الحاج جاسم، باحث في العلاقات الروسية الأطلسية والقوقاز
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!