بتوقيت برلين - ملامح حرب شاملة في الشرق الأوسط: كيف توظف في لعبة الأمم؟

بدأت حركة حماس المصنفة إرهابية في السابع من شهر أكتوبر هجوما مباغثا على إسرائيل. الرد الإسرائيلي جاء على شكل هجمات واسعة النطاق على قطاع غزة . فهل ما زال ممكنا احتواء هذا الصراع حتى لا يتحول إلى حرب إقليمية شاملة توظف في لعبة الأمم المستفحلة أصلا في الشرق الأوسط؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة
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ضيوف الحلقة: شبرمة ياسين، صحفي// حسام الحملاوي، باحث في الشؤون السياسية // الحنان ميلر، صحفي ومحلل سياسي - القدس
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!