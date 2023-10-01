بتوقيت برلين - ملامح حرب شاملة في الشرق الأوسط: كيف توظف في لعبة الأمم؟

2023/10/12 ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣

بدأت حركة حماس المصنفة إرهابية في السابع من شهر أكتوبر هجوما مباغثا على إسرائيل. الرد الإسرائيلي جاء على شكل هجمات واسعة النطاق على قطاع غزة . فهل ما زال ممكنا احتواء هذا الصراع حتى لا يتحول إلى حرب إقليمية شاملة توظف في لعبة الأمم المستفحلة أصلا في الشرق الأوسط؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة