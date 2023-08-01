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سياسةروسيا الاتحادية

مقتل بريغوجين: هل يعزز سلطة بوتين؟

٣١ أغسطس ٢٠٢٣

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دفن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مراسم وداع خاصة ومغلقة. مع رحيل بريغوجين، هل عادت صورة بوتين كحاكم قوي أم ان ثأرا لمقتل بريغوجين ينتظره؟ وما حجم الضغوط التي يتعرض لها بوتين وروسيا في الحرب المستمرة ضد أوكرانيا؟

من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب

ضيوف الحلقة: ناجح العبيدي، خبير في الكوارث الشؤون السياسية والاقتصادية // غيثاء الشعار، صحفية وباحثة سياسية // رامي القليوبي، خبير في الشأن الروسي - موسكو

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تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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