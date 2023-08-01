مقتل بريغوجين: هل يعزز سلطة بوتين؟

دفن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مراسم وداع خاصة ومغلقة. مع رحيل بريغوجين، هل عادت صورة بوتين كحاكم قوي أم ان ثأرا لمقتل بريغوجين ينتظره؟ وما حجم الضغوط التي يتعرض لها بوتين وروسيا في الحرب المستمرة ضد أوكرانيا؟

من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب

ضيوف الحلقة: ناجح العبيدي، خبير في الكوارث الشؤون السياسية والاقتصادية // غيثاء الشعار، صحفية وباحثة سياسية // رامي القليوبي، خبير في الشأن الروسي - موسكو