بتوقيت برلين - ما بين الناتو وحماس: ما هي خطة أردوغان؟

2023/11/16 ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل زيارته لألمانيا، العضو الشريك في حلف الناتو الكثير من الجدل في ألمانيا والغرب، حيث اعتبر حركة حماس حركة تحرير. فهل سيطغى هذا الملف على الزيارة؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب