بتوقيت برلين - ما بين الناتو وحماس: ما هي خطة أردوغان؟

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل زيارته لألمانيا، العضو الشريك في حلف الناتو الكثير من الجدل في ألمانيا والغرب، حيث اعتبر حركة حماس حركة تحرير. فهل سيطغى هذا الملف على الزيارة؟
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب
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ضيوف الحلقة إبراهيم محمد، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية // فرهاد أحمه، مدير مؤسسة بيل - الأمواج المدنية // سمير صالحة، محلل سياسي وخبير القانون الدولي - إسطنبول
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!