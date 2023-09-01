صعود هندي وتباطؤ صيني: هل يصبح الصدام حتميا؟

قبل قمة مجموعة العشرين تتصاعد التوترات بين الصين والهند. تغيب الرئيس الصيني عن القمة في الهند يثير تكهنات كثيرة. وتراجع الاقتصاد والأزمات المختلفة في الصين يضعفها، بينما تشهد الهند ازدهارا في مجالات مختلقة. فهل يصبح الصدام بين البلدين حتميا؟

من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان

ضيوف الحلقة: رائد نعيم، خبير في الشؤون السياسية // إبراهيم محمد، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية // سعاد ياي شين، صحفية وخبيرة في الشأن الصيني - بكين