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سياسةالهند

صعود هندي وتباطؤ صيني: هل يصبح الصدام حتميا؟

٧ سبتمبر ٢٠٢٣

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قبل قمة مجموعة العشرين تتصاعد التوترات بين الصين والهند. تغيب الرئيس الصيني عن القمة في الهند يثير تكهنات كثيرة. وتراجع الاقتصاد والأزمات المختلفة في الصين يضعفها، بينما تشهد الهند ازدهارا في مجالات مختلقة. فهل يصبح الصدام بين البلدين حتميا؟

من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان

ضيوف الحلقة: رائد نعيم، خبير في الشؤون السياسية // إبراهيم محمد، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية // سعاد ياي شين، صحفية وخبيرة في الشأن الصيني - بكين

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تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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