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سياسةعالمي

درجات حرارة قياسية وتغيرات مناخية: هل يمكن التعايش معها؟

٢٠ يوليو ٢٠٢٣

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يعيش العالم موجة حر غير مسبوقة مرتبطة بالتغيرات المناخية وكوارث طبيعية، تسبب أيضا حرائق الغابات. وفي مناطق أخرى هناك أمطار غزيرة مصحوبة بفيضانات أو موجات جفاف حادة. فكيف يمكن التعايش مع كل هذه الظواهر؟

من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين:  ريم نجمي

ضيوف الحلقة: بدوي رهبان، خبير في الكوارث الطبيعية وتغير المناخ - باريس // رائد نعيم، خبير في الشؤون السياسية والرقمنة وتحليل البيانات // عبد الرحمن عمار، صحفي وخبير في الشؤون الأوروبية.

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Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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