درجات حرارة قياسية وتغيرات مناخية: هل يمكن التعايش معها؟

يعيش العالم موجة حر غير مسبوقة مرتبطة بالتغيرات المناخية وكوارث طبيعية، تسبب أيضا حرائق الغابات. وفي مناطق أخرى هناك أمطار غزيرة مصحوبة بفيضانات أو موجات جفاف حادة. فكيف يمكن التعايش مع كل هذه الظواهر؟

من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: ريم نجمي

ضيوف الحلقة: بدوي رهبان، خبير في الكوارث الطبيعية وتغير المناخ - باريس // رائد نعيم، خبير في الشؤون السياسية والرقمنة وتحليل البيانات // عبد الرحمن عمار، صحفي وخبير في الشؤون الأوروبية.