 بتوقيت برلين - خلافات الهجرة وبولندا: هل تتفكك أوروبا؟ | بتوقيت برلين | DW | 28.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بتوقيت برلين

بتوقيت برلين - خلافات الهجرة وبولندا: هل تتفكك أوروبا؟

مشاهدة الفيديو 42:31

لم يمض عامان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى بدأ خلاف كبير بين الاتحاد وبولندا، التي تضع قانونها الوطني فوق القانون الأوروبي، وتقوض بذلك أسس الاتحاد. الوضع متوتر كذلك على حدود بولندا الخارجية للاتحاد الأوروبي، إذ تريد بولندا بناء جدار حدودي لمنع تهريب المهاجرين من بيلاروسيا.

من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة ضيوف الحلقة شبرمة ياسين، صحفي متخصص في شؤون أوروبا الشرقية // لينا نجمي، عضو الفريق الاستشاري للحزب الاشتراكي الديمقراطي// حسين الوائلي، صحفي - بروكسل

المزيد من المركز الإعلامي

30.09.2021 Berlin DW Auf den Punkt - Die Wahl der Jungen: Wie viel Veränderung braucht Deutschland

بتوقيت برلين - انتخابات البوندستاغ 2021: كيف صوت الشباب؟ 30.09.2021

Sendung: Auf den Punkt (ara) Sendedatum: 23.09.2021 Thema der Sendung: Kanzlerin Merkel: Wer ist sie und was bleibt von ihr? Ort der Aufzeichnung: Berlin Datum der Aufzeichnung: 23.09.2021 Fotograf: DW Rechte: Frei (dw-eigene Produktion) Schlagworte: Angela Merkel, Bundeskanzlerin, Deutschland, Erbe, Klimakrise, Najat Abdulhaq, Zahi Alawi, Nader Khalil, Mazen Hassan

بتوقيت برلين - المستشارة الألمانية - من هي أنغيلا ميركل وما إرثها؟ 23.09.2021

Mit einer Impfaktion am Riesenrad versucht die Stadt Wernigerode und der Landkreis Harz die Impfbereitschaft zu steigern. Kristin Drescher aus Tanne hat als eine der ersten am Donnerstag in einer Gondel mit Panoramablick über die Stadt von Schwester Diana Baumgarten eine Corona Schutzimpfung empfangen. Das Impfangebot mit Gratisfahrt im Riesenrad stieß auf großes Interesse. In der kommenden Woche werden weitere Impfangebote am Riesenrad gemacht. +++ dpa-Bildfunk +++

بتوقيت برلين - موجة كورونا الرابعة: جائحة غير الملقحين؟ 16.09.2021

A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بتوقيت برلين - عشرون سنة على اعتداءات سبتمبر: ما مصير الحرب على الإرهاب؟ 10.09.2021

المزيد بتوقيت برلين

04.11.2021 Berlin DW Sendung | Auf den Punkt (ara)

بتوقيت برلين - جائحة كورونا: خمسة ملايين قتيل ويستمر العد؟ 04.11.2021

DW Sendung To The Point TTPA. Die Energiepreise explodieren weltweit. Warum? via Rim Najmi 211021 Rechte: DW

بتوقيت برلين - انفجار أسعار الطاقة: هل يدفع بوتين أوروبا إلى الأزمة؟ 21.10.2021

Sendung: Auf den Punkt (ara) Sendedatum: 14.10.2021 Thema der Sendung: China und Taiwan Ort der Aufzeichnung: Berlin Datum der Aufzeichnung:14.10.2021 Fotograf: DW Rechte: Frei (dw-eigene Produktion) Schlagworte: China, usa,taiwan, krieg,eskalation

بتوقيت برلين - الصين وتايوان: الوحدة المستحيلة؟ 14.10.2021

Sendung: Auf den Punkt (ara) Sendedatum: 07.10.2021 Berlin, 07.10.2021+++Boris Johnsons Brexit: Steuert Großbritannien ins Chaos? (c) DW Rechte: Frei (dw-eigene Produktion)

بتوقيت برلين - تداعيات البريكست: إلى أين تتجه بريطانيا؟ 07.10.2021

اقرأ أيضا

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

أزمة المهاجرين على حدود بولندا.. نذر مواجهة بين روسيا والناتو؟ 10.11.2021

أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

العقوبات الأوروبية.. هل تردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين؟ 10.11.2021

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟

Magdalena Luczak von der Hilfsorganisation Grupa Granica und der Syrer Haval (Name wurde geändert). Haval lebt seit 12 Jahren in Österreich. Er kam nach Polen und versucht zu seinen Eltern durchzukommen, die seit Tagen in Wäldern feststecken - mal auf der polnischen, mal auf der belarussischen Grenzseite.

بولندا.. لاجئ سوري في رحلة بحث عن والديه عند الحدود! 09.11.2021

مئات بل آلاف المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. لاجئ سوري مقيم منذ أعوام في النمسا يبحث عن والديه المفقودين عند الحدود بعد أن فقد الاتصال بهما. فهل تمكن من اللقاء بهما؟