بتوقيت برلين - خلافات الهجرة وبولندا: هل تتفكك أوروبا؟

لم يمض عامان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى بدأ خلاف كبير بين الاتحاد وبولندا، التي تضع قانونها الوطني فوق القانون الأوروبي، وتقوض بذلك أسس الاتحاد. الوضع متوتر كذلك على حدود بولندا الخارجية للاتحاد الأوروبي، إذ تريد بولندا بناء جدار حدودي لمنع تهريب المهاجرين من بيلاروسيا.

من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة ضيوف الحلقة شبرمة ياسين، صحفي متخصص في شؤون أوروبا الشرقية // لينا نجمي، عضو الفريق الاستشاري للحزب الاشتراكي الديمقراطي// حسين الوائلي، صحفي - بروكسل