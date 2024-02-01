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سياسةروسيا الاتحادية

بوتين يحشد كل القوى

٨ فبراير ٢٠٢٤

يحشد بوتين الروس خلف شعارات نصر مستحضرة من الحقبة السوفياتية والجيش الروسي يحقق مجددا تقدما، في الوقت الذي يدور فيه النقاش بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية حول توفير مزيد من المساعدات لأوكرانيا. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب

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ضيوف الحلقة:
عامر الموسوي، صحفي وخبير في الشؤون الروسية // 
مكسيم العيسى، صحفي // 
هديل عويس، صحفية وخبيرة في الشأن الأمريكي - واشنطن

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تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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