بوتين يحشد كل القوى

2024/2/8 ٨ فبراير ٢٠٢٤

يحشد بوتين الروس خلف شعارات نصر مستحضرة من الحقبة السوفياتية والجيش الروسي يحقق مجددا تقدما، في الوقت الذي يدور فيه النقاش بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية حول توفير مزيد من المساعدات لأوكرانيا. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب