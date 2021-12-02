بتوقيت برلين

بتوقيت برلين - حكم الرجل الواحد: هل تنجو تركيا من قبضة أردوغان؟

يحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته على المعارضين السياسيين ويسعى حسب مراقبين جاهدا لإسكات الصحفيين وممثلي المجتمع المدني. بيد أن الأزمة الاقتصادية والتضخم المتفاقم يضعه أمام اختبار داخلي يكاد يكون الأصعب. أما على صعيد السياسة الخارجية فقد بدأ أردوغان، الذي يعاني من عزلة متزايدة رحلة البحث عن حلفاء جدد. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب